Женщину будут судить за жестокое убийство: сожгла в доме знакомого

сообщает mogilev.online Жительницу Мстиславского района обвиняют в жестоком убийстве общеопасным способом (ей грозит до 25 лет лишения свободы) и покушении на умышленное уничтожение имущества (наказание — до 10 лет),mogilev.online





Согласно обвинению, в ночь на 29 марта пьяная женщина пришла к дому знакомого. Зная, что тот спит после выпитого и находится в беспомощном состоянии, из личной неприязни подожгла здание.









«После того как обвиняемая убедилась, что дом горит открытым пламенем, скрылась с места преступления. Потерпевший скончался на месте от интоксикации, которая развилась из-за острого отравления окисью углерода», — сообщили в прокуратуре Могилевской области.





Дело уже направлено на рассмотрение в суд. Женщина под стражей.



