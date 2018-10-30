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Женщину будут судить за жестокое убийство: сожгла в доме знакомого
Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению 40-летней женщины в жестоком убийстве знакомого. По материалам дела, ночью она пришла к его дому и подожгла, пока мужчина — пьяный и беспомощный — спал. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Жительницу Мстиславского района обвиняют в жестоком убийстве общеопасным способом (ей грозит до 25 лет лишения свободы) и покушении на умышленное уничтожение имущества (наказание — до 10 лет),
Согласно обвинению, в ночь на 29 марта пьяная женщина пришла к дому знакомого. Зная, что тот спит после выпитого и находится в беспомощном состоянии, из личной неприязни подожгла здание.
«После того как обвиняемая убедилась, что дом горит открытым пламенем, скрылась с места преступления. Потерпевший скончался на месте от интоксикации, которая развилась из-за острого отравления окисью углерода», — сообщили в прокуратуре Могилевской области.
Дело уже направлено на рассмотрение в суд. Женщина под стражей.
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Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению 40-летней женщины в жестоком убийстве знакомого. По материалам дела, ночью она пришла к...
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