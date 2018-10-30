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Их нравы: в Уфе трое полицейских всю ночь насиловали коллегу-дознавателя

31.10.2018 19:44 — Разное | Партизан  
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Трое сотрудников отдела по делам миграции отдела МВД по Уфимскому району изнасиловали свою коллегу – 23-летнюю девушку-дознавателя. Инцидент произошел ночью 30 октября, уточняет агентство “Интерфакс”.

Все подозреваемые задержаны, им выбирают меру пресечения, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Местная полиция возбудила дело по статье “Изнасилование”.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Уфу отправлена группа сотрудников Главного управления. Они установят обстоятельства преступления и оценят действия местного руководства. Виновные будут наказаны, вплоть до увольнения из полиции, уточнила Волк.
 
 
 
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Трое сотрудников отдела по делам миграции отдела МВД по Уфимскому району изнасиловали свою коллегу – 23-летнюю девушку-дознавателя. Инцидент произошел ночью 30...
 
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