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Их нравы: в Уфе трое полицейских всю ночь насиловали коллегу-дознавателя
Трое сотрудников отдела по делам миграции отдела МВД по Уфимскому району изнасиловали свою коллегу – 23-летнюю девушку-дознавателя. Инцидент произошел ночью 30 октября, уточняет агентство
Все подозреваемые задержаны, им выбирают меру пресечения, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Местная полиция возбудила дело по статье “Изнасилование”.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Уфу отправлена группа сотрудников Главного управления. Они установят обстоятельства преступления и оценят действия местного руководства. Виновные будут наказаны, вплоть до увольнения из полиции, уточнила Волк.
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Трое сотрудников отдела по делам миграции отдела МВД по Уфимскому району изнасиловали свою коллегу – 23-летнюю девушку-дознавателя. Инцидент произошел ночью 30...
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