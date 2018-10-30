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Лукашенко: Минск и Москва готовят адекватный ответ на строительство "форта Трампа" в Польше

31.10.2018 19:37 — Разное | Партизан  
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Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в Минскепередает Euroradio.fm.

Лукашенко: Минск и Москва готовят адекватный ответ на строительство "форта Трампа" в Польше
"Мы не идиоты и, конечно, на это реагируем, с нашим главным союзником думаем, как противостоять всему этому и найти адекватный ответ в этой ситуации. Мы не такие богатые с Россией, но мы, конечно, об этом думаем, хоть не хотелось бы: нам есть на что тратить деньги", - заявил Лукашенко.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу. 



В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

В МИД России заявили, что размещение на постоянной основе базы США в Польше существенно ухудшило бы ситуацию в регионе, так как несет угрозу безопасности РФ.


 
Теги: Минск
 
 
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Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, передает Euroradio.fm.
 
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