Лукашенко видит политический и экономический заказ на эскалацию напряженности в регионе

«Убежден, что никто в Европе и за ее пределами не хочет открытого военного столкновения Востока и Запада. Но давайте будем реалистами. Сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности. Воронка противоборства затягивает в себя все новые и новые страны, превращаясь в межблоковое противостояние», — заявил белорусский лидер.





По его словам, во многих случаях конфликт можно было устранить, сгладить, смягчить, однако политической воли на это нет. «Обвинять кого-то слишком поздно. Но именно из-за ее отсутствия мы имеем многолетний тупик переговоров по всем “горячим точкам” и во всех известных форматах», — подчеркнул Александр Лукашенко.









Президент считает, что если в самое ближайшее время не остановить маховик конфронтации и процесс слома общепризнанных правил игры, то может произойти дальнейшая эскалация противоборства. «Полыхнет уже не только Украина или Восточная Европа. Так недалеко и до ядерного конфликта между геополитическими игроками, в котором не будет победителей», — сказал он.





Александр Лукашенко также обратил внимание на проблемы, которые все больше возникают на Балканах.



