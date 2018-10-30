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Лукашенко видит политический и экономический заказ на эскалацию напряженности в регионе

31.10.2018 19:32 — Разное | Партизан  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко видит политический и экономический заказ на эскалацию напряженности в регионе. Об этом он заявил сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

 «Убежден, что никто в Европе и за ее пределами не хочет открытого военного столкновения Востока и Запада. Но давайте будем реалистами. Сегодня в нашем регионе очевиден крупный политический и экономический заказ на эскалацию напряженности. Воронка противоборства затягивает в себя все новые и новые страны, превращаясь в межблоковое противостояние», — заявил белорусский лидер.

По его словам, во многих случаях конфликт можно было устранить, сгладить, смягчить, однако политической воли на это нет. «Обвинять кого-то слишком поздно. Но именно из-за ее отсутствия мы имеем многолетний тупик переговоров по всем “горячим точкам” и во всех известных форматах», — подчеркнул Александр Лукашенко.


Президент считает, что если в самое ближайшее время не остановить маховик конфронтации и процесс слома общепризнанных правил игры, то может произойти дальнейшая эскалация противоборства. «Полыхнет уже не только Украина или Восточная Европа. Так недалеко и до ядерного конфликта между геополитическими игроками, в котором не будет победителей», — сказал он.

Александр Лукашенко также обратил внимание на проблемы, которые все больше возникают на Балканах.


 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко видит политический и экономический заказ на эскалацию напряженности в регионе. Об этом он заявил сегодня на открытии...
 
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