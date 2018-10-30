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Задушили и расчленили. Турция рассказала подробности убийства журналиста Хашкаджи

31.10.2018 19:29 — Разное | Партизан  
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Турецкие правоохранители рассказали о результатах расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Задушили и расчленили. Турция рассказала подробности убийства журналиста Хашкаджи
Как заявили в генеральной прокуратуре Стамбула, его задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии, передает агентство Анадолу.

После этого тело журналиста расчленили и уничтожили.

В связи с этим Турция настаивает, что убийство Хашкаджи было спланированным.

Напомним, оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

Напомним, Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки".


В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

Германия, Великобритания и Франция 21 октября призвали Саудовскую Аравию "предоставить факты", чтобы подтвердить версию драки в консульстве. 

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

 
 
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Турецкие правоохранители рассказали о результатах расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
 
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