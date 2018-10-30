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Глава МИД Польши приехал в Беларусь

31.10.2018 19:24 — Разное | Партизан  
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В программе визита участие в конференции по безопасности, а также посещение мест захоронения поляков.

Глава МИД Польши приехал в Беларусь
31 октября министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович начал двухдневный визит в Беларусь. Глава польского внешнего ведомства примет участие в конференции, посвященной вопросам безопасности и встретится с главой белорусской дипломатии Владимиров Макеем.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский сообщил, что в рамках подготовки к мюнхенской конференции Яцек Чапутович вместе с участниками конференции обсудит ситуацию в регионе и стоящие вызовы в контексте безопасности. «Кроме этого, состоится встреча с министром Макеем, на которой будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества», - сказал посол.

Артур Михальский также добавил, что визит главы польского министра иностранных дел совпадает с Праздником всех святых, когда поляки отдают дань памяти усопшим. По этому случаю Яцек Чапутович посетит места захоронения поляков, которые отдали жизнь за отчизну. «В День всех святых мы посетим военное кладбище в местности Даниловичи, где похоронены солдаты Войны 1920 года», - сказал посол Польши, отметив, что это кладбище также как и несколько других в Беларуси было отреставрировано, благодаря поддержке Министерства культуры и национального наследия Польши.

 
 
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В программе визита участие в конференции по безопасности, а также посещение мест захоронения поляков.
 
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