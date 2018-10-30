Наталья Радина: Денег на сайт «Хартия-97» хватит максимум до конца года

Редакция работает в Польше по приглашению Министерства иностранных дел, за что «Хартия-97» благодарна Варшаве, однако в этом году была сокращена финансовая поддержка со стороны международных фондов, и ситуация у сайта тяжелая.





Редакция Сharter97.org вынуждена была эмигрировать в Польшу, так как подвергалась репрессиям в Беларуси. После президентских выборов 2010 года главный редактор сайта Наталья Радина и журналисты портала были арестованы. После этого «Хартия-97» вначале работала в Вильнюсе, а сегодня редакция работает в Польше и публикует информацию о Беларуси, России и Украине. вынуждена была эмигрировать в Польшу, так как подвергалась репрессиям в Беларуси. После президентских выборов 2010 года главный редактор сайта Наталья Радина и журналисты портала были арестованы. После этого «Хартия-97» вначале работала в Вильнюсе, а сегодня редакция работает в Польше и публикует информацию о Беларуси, России и Украине.





Это важный лидер общественного мнения, который публикует точку зрения оппозиции и аналитику независимых экспертов. «Хартия-97» - кость в горле не только Лукашенко, но и Владимира Путина, так как объективно отображает информацию не только касающуюся ситуации в Беларуси, но и ситуации в Украине и России.





Это чрезвычайно важное дело для Беларуси, где царит лукашенковская и кремлевская пропаганда. До сегодняшнего дня сайт пользуется исключительно большой популярностью, особенно на фоне других СМИ подобного рода. Также «Хартия-97» уже вернула большую часть своих читателей, которые пользуются различными способами обхода блокировки сайта в Беларуси.





- В Беларуси могут произойти массовые протесты. И если Европа не будет участвовать в этих процессах, если Запад не будет поддерживать продемократические и проевропейские силы в этом регионе, то ситуацией воспользуется Россия. Это серьезная угроза. Сегодня власти уничтожают продемократические и проевропейские медиа и организации. На место независимых СМИ, которые закрывает Лукашенко, приходят российские пропагандистские медиа.





Мы видим, что российская пропаганда оккупировала информационное поле Беларуси. В стране работают пропутинские телеканалы и радиостанции, а после блокировки «Хартии-97» выросла белорусская аудитория российских сайтов. Сохранение статуса-кво в отношениях между Западом и Александром Лукашенко несет серьезные угрозы не только для Беларуси, но и для безопасности Европы, предостерегает главный редактор Сharter97.org Наталья Радина.





- Редакция «Хартии-97» подверглась репрессиям в Беларуси. Вы вынуждены были эмигрировать после того, как в день президентских выборов в 2010 году попали в тюрьму КГБ и вам грозил большой срок лишения свободы. В начале года «Хартия-97» была заблокирована в Беларуси, затем в ваш адрес последовали угрозы, а теперь мы слышим о том, что сайт находится на грани выживания...





- Да, у Сharter97.org серьезные проблемы. Значительно уменьшилась финансовая помощь. Западные фонды отказывают нам в поддержке, не объясняя причин, хотя ситуация со свободой слова в Беларуси критическая.





В Беларуси сайт Сharter97.org заблокирован, но белорусам удается обходить блокировку. Мы не остановили работу ни на один день и сегодня нам удалось вернуть половину наших читателей, которые научились заходить на наш сайт через анонимайзеры, прокси и TOR. Раньше у нас была огромная посещаемость: 2,5 миллиона уникальных пользователей и 46 миллионов просмотров ежемесячно. Все это демонстрирует насколько наш сайт нужен людям.





Сегодня нас беспокоит, что «Хартия-97» не получают поддержки, а деньги часто попадают в ГОНГО - фальшивые государственные «негосударственные» организации, которые создаются спецслужбами. Независимые же медиа и организации, которые действительно занимаются правами человека в Беларуси, балансируют на грани закрытия из-за скудного финансирования. У одного европейского фонда в форме заявки на грант в этом году появился вопрос «как власти отнесутся к реализации вашего проекта». А как может отнестись диктаторский режим к свободным и критическим голосам?





- Что вы собираетесь делать?





- Мы обратились к нашим читателям с просьбой о финансовой помощи. Конечно, этого недостаточно. Но мы очень признательны всем, кто присылает нам хоть несколько долларов, так как я знаю, насколько нелегко жить сегодня белорусам. Однако даже в такой трудной ситуации люди делятся со своим любимым сайтом с трудом заработанными деньгами.





- У белорусов не так много независимых средств массовой информации. В последнее время проблемы есть у работающего в Беларуси информационного агенства БелаПАН и портала tut.by. Журналистов обвиняют в нелегальном доступе к информации государственного информагентства. Часть из них были задержаны и получили запрет на выезд за границу.





- Когда заблокировали «Хартию-97», мы говорили, что если не будет международной реакции и скоординированной акции солидарности всех независимых белорусских СМИ внутри страны, то репрессии будут только усиливаться. Когда заблокировали сайт Сharter97.org, то и портал tut.by, и БелаПАН (которые в отличии от «Хартии-97» до сих пор работают на территории Беларуси, а не в эмиграции – прим. Польского радио), активно нас не поддерживали. А это был тест. Потом репрессии начались против остальных.





Мы находимся в очень тяжелой ситуации продолжительное время. Проблемы с финансированием имеют и другие независимые СМИ в регионе: российская «Новая газета», вещающий на территорию Крыма телеканал ATR. Руководители независимых медиа Азербайджана сообщили мне, что помощь для них со стороны западных организаций сократилась в 10 раз. Постоянно не хватает средств у независимых СМИ Армении. Почему так происходит в то время, когда чиновники на Западе говорят о какой-то мифической борьбе с российской пропагандой, рапортуют, что на эту борьбу якобы тратятся миллионы евро?





«Хартия-97» успешно работает уже 20 лет. Почему мы должны ходить с протянутой рукой?





- «Хартия-97» все еще работает из Польши.





- Мы очень благодарны за это, спасибо Министерству иностранных дел за то, что пригласили нас в Польшу. Счастливы, что можем тут жить, работать, не бояться, что нас арестуют или разгромят редакцию, как это происходило в Беларуси.





Польша помогает нам с 2011 года. К сожалению, только польской помощи недостаточно. Думаю, другие европейские государства также могли бы поддержать независимые белорусские СМИ.





- Сейчас в Беларуси меняется законодательство о СМИ.





- Да, в первую очередь это касается интернета. Обязательной станет регистрация авторов комментариев на сайтах, власти также требуют списки журналистов, которые размещают информацию. Белорусов хотят лишить возможности критиковать власти даже анонимно в интернете.





Сегодня возбуждаются уголовные дела против блогеров, продолжаются преследования журналистов-фрилансеров, работающих в Беларуси корреспондентов телевидения «Белсат». Проблемы есть у журналистов, которые работают в Беларуси для «Хартии-97» и «Радыё Рацыя».





- Летом этого года в ваш адрес последовали угрозы убийства. Ранее «Хартия-97» преследовалась в Беларуси, вы попали в тюрьму КГБ. Это означает, что вы должны очень серьезно подходить к вопросам вашей безопасности. Что можно сделать для вас в этой ситуации?





- Мы переживали разные ситуации, были и репрессии, и пытки, и давление. Работали и без зарплаты. Для нас это миссия, долг, а не cпособ заработка.





Однако очень трудно работать, когда постоянно не хватает средств. А это действительность cайта Сharter97.org и независимых медиа в Беларуси.





Хочется, чтобы сайт продолжал работать и дальше. Для этого нам очень нужна помощь читателей, правозащитников, общественных деятелей, политиков.





Я бы хотела обратиться к международным организациям с просьбой поддерживать независимые проекты в Беларуси. Это вопрос не только морали и принципов, но и безопасности.





- В последнее время Запад уделяет Беларуси меньше внимания. Почему так происходит?





- Это слепота, близорукость и безразличие. О нарушении прав человека в Беларуси сегодня практически не вспоминается, во главу угла ставится торгово-экономическое сотрудничество. Западных политиков, которые сегодня приезжают в Беларусь встречаться с Лукашенко, у нас называют коммивояжерами. Такая политика объясняется тем, что главное сегодня не допустить дестабилизации Беларуси, чтобы не получить второй Украины и так далее.





Однако Лукашенко не в состоянии удержать стабильность в Беларуси. Он никогда не пойдет на реформы, хотя в стране глубокий экономический кризис. Большинство населения ненавидит диктатора, который правит 24 года. Все это может привести к массовым протестам в Беларуси, а если Европа не будет участвовать в этих процессах, если Запад не будет поддерживать продемократические и проевропейские силы в этом регионе, то ситуацией воспользуется Россия.





Это очень серьезная угроза. Власти уничтожают продемократические, проевропейские медиа и организации, а на их место приходят российские пропагандистские СМИ. Российская пропаганда оккупировала информационное поле Беларуси. В стране работают пропутинские телеканалы и радиостанции, а после блокировки «Хартии-97» - выросла белорусская аудитория российских сайтов.





Сохранение статуса-кво в отношениях между Западом и Лукашенко несет серьезную угрозу не только для Беларуси, но для безопасности Европы.





- Вы главный редактор сайта Сharter97.org. Летом этого года вы получили анонимные угрозы в свой адрес. Есть ли у вас какие-то подозрения, кто может стоять за этим? Может, за какие-то конкретные статьи?





- Трудно сказать. Знаем, что наша работа не нравится и белорусским, и российским властям. Мы работаем 16 часов в сутки, стараемся объективно освещать происходящее, называем вещи своими именами. Трудно сказать, что стало поводом для угроз. Конечно, они мечтают, чтобы мы исчезли. Однако нас много и мы будем продолжать работу. Всем рты не закрыть.





- Возможно, кто-то хотел бы спросить вас как практика как поддержать белорусское независимое общество?





- Нужно проявлять интерес и понимать, что на самом деле происходит в Беларуси, реально помогать независимым медиа, организациям, демократическим силам.







