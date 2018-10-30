В Минске на вокзал пустили трамваи. Реконструкция путей завершена

Сегодня в Минске после реконструкции открыли трамвайные пути от улицы Чапаева до площади Мясникова. По ним уже пошел транспорт.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Трамвайные пути на Первомайской и Ульяновской закрыли на реконструкцию в марте 2018 года и обещали открыть к 1 ноября. Но это произошло накануне вечером. Тут как обычно начали ходить трамваи № 1, № 4 и № 7.

Визуально трамвайные пути изменились. Как минимум — тут сделали новые остановки. На все работы по реконструкции в инвестпрограмме столицы было заложено более 8,5 миллиона долларов.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Напомним, этот отрезок путей уже закрывали с 2015 года по сентябрь 2017-го из-за строительства метро.