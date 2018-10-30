В Минске снижается смертность трудоспособного населения и растет рождаемость – Минздрав

Показатель общей смертности населения в Минске самый низкий в Беларуси, а смертность людей трудоспособного возраста за последние 7 лет и вовсе снизилась. В то же время, в столице продолжает расти рождаемость, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Согласна анализу состояния медицинского обслуживания населения столицы, а также анализу медико-демографической ситуации, была выведена следующая статистика:

Показатель общей смертность населения г. Минска самый низкий в стране, характеризуется стабильностью. Так, с 2000 по 2014 год его значение колебалось в пределах 9,1-9,8 ‰, а к 2017 году снизилось до 8,7 ‰.

Показатель рождаемости увеличивался с 2000 (9,1 ‰) по 2014 (12,1 ‰) год, в 2017 г. По значению этого показателя наиболее благополучными являются Фрунзенский (10,9 ‰), Московский (10,6 ‰), Заводской (10,1 ‰) и Партизанский (10,0 ‰) районы.

Смертность населения трудоспособного возраста постепенно снижается с 3,9 ‰ в 2010 году до 2,6 ‰ в 2017 году.

В Минздраве также отметили, что по состоянию на 1 октября 2018 г. по г. Минску количество штатных должностей медицинских работников составило 37 063, прирост по сравнению с 2012 г. составил 3050,5 должностей или 9,0 %. Число врачебных штатных должностей увеличилось на 1362,75 (11,9 %) должности, среднего медицинского персонала – на 1687,75 (7,5 %).

"В ходе проверки было установлено, что в настоящее время имеется развитая сеть учреждений, необходимое оборудование и достаточный кадровый состав для обеспечения качественной доступной медицинской помощи населению. Уровень оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения города Минска достаточно высокий, что и обуславливает организацию республиканских центров на функциональной основе и концентрацию в них пациентов с наиболее тяжелой патологией", - заверили в министерстве здравоохранения.