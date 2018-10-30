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В Минске снижается смертность трудоспособного населения и растет рождаемость – Минздрав
Показатель общей смертности населения в Минске самый низкий в Беларуси, а смертность людей трудоспособного возраста за последние 7 лет и вовсе снизилась. В то же время, в столице продолжает расти рождаемость, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Согласна анализу состояния медицинского обслуживания населения столицы, а также анализу медико-демографической ситуации, была выведена следующая статистика:
В Минздраве также отметили, что по состоянию на 1 октября 2018 г. по г. Минску количество штатных должностей медицинских работников составило 37 063, прирост по сравнению с 2012 г. составил 3050,5 должностей или 9,0 %. Число врачебных штатных должностей увеличилось на 1362,75 (11,9 %) должности, среднего медицинского персонала – на 1687,75 (7,5 %).
"В ходе проверки было установлено, что в настоящее время имеется развитая сеть учреждений, необходимое оборудование и достаточный кадровый состав для обеспечения качественной доступной медицинской помощи населению. Уровень оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения города Минска достаточно высокий, что и обуславливает организацию республиканских центров на функциональной основе и концентрацию в них пациентов с наиболее тяжелой патологией", - заверили в министерстве здравоохранения.
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Показатель общей смертности населения в Минске самый низкий в Беларуси, а смертность людей трудоспособного возраста за последние 7 лет и вовсе снизилась. В то же...
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