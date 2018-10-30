Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1%

В январе-сентябре 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму $1,718 млрд:

$668,7 млн – Правительства и банков Российской Федерации;

$600,0 млн – еврооблигации;

$325,9 млн – банков КНР;

$119,8 млн – МБРР;

$4 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило $1,763 млрд:

$800 млн – еврооблигации;

$341,4 млн – банки КНР;

$306,8 млн – Правительство Российской Федерации;

$264,8 млн – ЕФСР;

$48,7 млн – МБРР;

$1 млн – ЕБРР и СИБ;

$0,7 млн – Товарно-кредитная корпорация США.