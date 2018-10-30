Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1%

В январе-сентябре 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму $1,718 млрд:
- $668,7 млн – Правительства и банков Российской Федерации;
- $600,0 млн – еврооблигации;
- $325,9 млн – банков КНР;
- $119,8 млн – МБРР;
- $4 млн – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило $1,763 млрд:
- $800 млн – еврооблигации;
- $341,4 млн – банки КНР;
- $306,8 млн – Правительство Российской Федерации;
- $264,8 млн – ЕФСР;
- $48,7 млн – МБРР;
- $1 млн – ЕБРР и СИБ;
- $0,7 млн – Товарно-кредитная корпорация США.
Государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2018 года составил 44,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 2,4 млрд. рублей, или на 5,7%, сообщили в Минфине.