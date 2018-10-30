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Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1%

31.10.2018 18:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1%
БЕЛТА

В январе-сентябре 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму $1,718 млрд:

  • $668,7 млн – Правительства и банков Российской Федерации;
  • $600,0 млн – еврооблигации;
  • $325,9 млн – банков КНР;
  • $119,8 млн – МБРР;
  • $4 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило $1,763 млрд:

  • $800 млн – еврооблигации;
  • $341,4 млн – банки КНР;
  • $306,8 млн – Правительство Российской Федерации;
  • $264,8 млн – ЕФСР;
  • $48,7 млн – МБРР;
  • $1 млн – ЕБРР и СИБ;
  • $0,7 млн – Товарно-кредитная корпорация США.

Государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2018 года составил 44,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 2,4 млрд. рублей, или на 5,7%, сообщили в Минфине. 

Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1%
Госдолг США вырос до рекордных $21,5 трлн
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По состоянию на 1 октября 2018 года внешний государственный долг страны составил $16,5 млрд, уменьшившись с начала года на $183 млн.
 
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