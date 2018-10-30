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Лидер молодежного движения Вороновщины Наталья Метелица поделилась своими впечатлениями от встречи с Президентом (Видео)
31.10.2018 — Разное | Вороновская газета
29 октября Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел встречу с активом БРСМ, которая была приурочена к 100-летию ВЛКСМ.
На юбилейную встречу собрались представители разных поколений комсомольцев: от ветеранов движения до нынешних преемников комсомола — активистов БРСМ. Среди них была и лидер молодежного движения Вороновщины Наталья Метелица. Она поделилась своими впечатлениями от встречи с Президентом.
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Лидер молодежного движения Вороновщины Наталья Метелица поделилась своими впечатлениями от встречи с Президентом (Видео)
29 октября Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел встречу с активом БРСМ, которая была приурочена к 100-летию ВЛКСМ. На юбилейную встречу...
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