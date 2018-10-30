 В детском лагере прошёл турнир по правилам CTIF

Турнир по правилам CTIF на призы Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям прошёл в детском лагере средней школы №19



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На осенних каникулах ребятам не приходится скучать и тем более бездельничать! Школьники активно занимаются спортом, и не простым, а пожарно-прикладным. С ним ребята из 19-й школы знакомы, ведь овладевают спортом с большим интересом в свободное от занятий время. Эстафета по программе CTIF в рамках программы пришкольного лагеря вызвала ажиотаж среди ребят: попробовать свои силы пожелали даже самые маленькие. А это, довольно смело, ведь этот спорт не так прост, как кажется на первый взгляд.





В соревнованиях по программе CTIF довольно много ограничений и есть штрафы. По условиям, пройти эстафетную полосу ребятам давалось лишь раз, что усложняло задачу, ведь при выполнении упражнений важен каждый нюанс. Штрафные секунды начислялись за малейшие погрешности. Соревнования оценивали строгие судьи, возглавлял комиссию заместитель начальника Брестского городского отдела по ЧС Кирилл Рыжанков, сотрудник МЧС , в свою очередь дал немало полезных рекомендаций участникам перед началом состязаний.





По условиям, по команде судьи участник начинает движение с линии старта. На расстояние 5 метров от линии старта находится огнетушитель. Подбежав к огнетушителю, участник переносит его и устанавливает на площадке. При падении огнетушителя участнику начисляется штрафное время. Далее участник подбегает к трём скрученным двойную скатку пожарным рукавам, которые соединены между собой. Поочерёдно разъединяет их, продолжает бег, преодолевая препятствие под планкой высотой 1 метр. После этого юный спасатель возвращается к разъединенным пожарным рукавам и соединяет их между собой, а потом продолжает путь к установленному пожарно-техническому вооружению. Подбежав к стойке с пожарно-техническим вооружением, участнику необходимо выбрать обозначенное на картинке пожарно-техническое оборудование и поставить на полочку рядом с изображением. Далее участник берёт ствол и подбегает к площадке, на которой находится трёхходовое разветвление и пожарный рукав, одну полугайку присоединяет к разветвлению, а вторую полугайку к пожарному стволу, и финиширует с ним.