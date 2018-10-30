ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В детском лагере прошёл турнир по правилам CTIF

31.10.2018 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Турнир по правилам CTIF на призы Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям прошёл в детском лагере средней школы №19 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60225.php

В детском лагере прошёл турнир по правилам CTIF

На осенних каникулах ребятам не приходится скучать и тем более бездельничать! Школьники активно занимаются спортом, и не простым, а пожарно-прикладным. С ним ребята из 19-й школы знакомы, ведь овладевают спортом с большим интересом в свободное от занятий время. Эстафета по программе CTIF в рамках программы пришкольного лагеря вызвала ажиотаж среди ребят: попробовать свои силы пожелали даже самые маленькие. А это, довольно смело, ведь этот спорт не так прост, как кажется на первый взгляд.

 В детском лагере прошёл турнир по правилам CTIF

В соревнованиях по программе CTIF довольно много ограничений и есть штрафы. По условиям, пройти эстафетную полосу ребятам давалось лишь раз, что усложняло задачу, ведь при выполнении упражнений важен каждый нюанс. Штрафные секунды начислялись за малейшие погрешности. Соревнования оценивали строгие судьи, возглавлял комиссию заместитель начальника Брестского городского отдела по ЧС Кирилл Рыжанков, сотрудник МЧС, в свою очередь дал немало полезных рекомендаций участникам перед началом состязаний.

 В детском лагере прошёл турнир по правилам CTIF

По условиям, по команде судьи участник начинает движение с линии старта. На расстояние 5 метров от линии старта находится огнетушитель. Подбежав к огнетушителю, участник переносит его и устанавливает на площадке. При падении огнетушителя участнику начисляется штрафное время. Далее участник подбегает к трём скрученным двойную скатку пожарным рукавам, которые соединены между собой. Поочерёдно разъединяет их, продолжает бег, преодолевая препятствие под планкой высотой 1 метр. После этого юный спасатель возвращается к разъединенным пожарным рукавам и соединяет их между собой, а потом продолжает путь к установленному пожарно-техническому вооружению. Подбежав к стойке с пожарно-техническим вооружением, участнику необходимо выбрать обозначенное на картинке пожарно-техническое оборудование и поставить на полочку рядом с изображением. Далее участник берёт ствол и подбегает к площадке, на которой находится трёхходовое разветвление и пожарный рукав, одну полугайку присоединяет к разветвлению, а вторую полугайку к пожарному стволу, и финиширует с ним.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турнир по правилам CTIF на призы Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям прошёл в детском лагере средней школы №19 На осенних каникулах ребятам не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые: ожирение и истощение в равной мере сокращают жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика