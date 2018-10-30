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В Беларуси объявили птицу 2019 года
Большой подорлик - одна из самых редких хищных птиц Европы, ей грозит глобальное исчезновение. Одна из наибольших ее популяций в мире гнездится в Беларуси. 120-150 пар этих птиц живет в наших лесах - это больше, чем во всем Евросоюзе. Эти подорлики любят глухие места на болотах и у болот, очень боятся беспокойства человеком.
Валерий Домбровский, кандидат биологических наук, координатор проекта АПБ по охране большого подорлика: “Большому подорлику грозит много факторов: исчезновение низинных болот - главных мест обитания этой птицы, беспокойство со стороны человека в гнездовой период: если кто-то в это время будет ходить под гнездом, большой подорлик его покинет. Строительство дорог на Ольманских болотах, сбор ягод на гнездовых участках - это все негативные факторы. Также угрозу несёт уменьшение разнообразия видов жертв в местах охоты подорлика - куликов, пастушковых, уток. Это общая тенденция по всему Полесью”.
Чтобы сохранить популяцию большого подорлика в Беларуси, АПБ уже несколько лет проводит акцию “
Большие подорлики уже улетели на юг. В прошлом году специалисты АПБ прикрепили передатчики на 8 подорликов. За их миграцией и перемещениями на зимовке в Греции и Африке можно следить на карте
Национальную кампанию "Птица года" АПБ проводит с 2000 года, чтобы привлечь внимание людей к диким птицам Беларуси, их проблем и необходимости сохранения мест их обитания. Весь следующий год будут проходить мероприятия, посвященные большому подорлику, к которым смогут присоединиться взрослые и дети.
Интересно знать:
Контактное лицо – Семен Левый, 8 (029) 101-68-87, levy
Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) — крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси и с 2005 - Национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации "BirdLife International", в которую входят организации из 121 страны. АПБ - это более 2500 членов, волонтеров и сторонников, 100 школьных клубов и 14 местных отделений по всей стране. Организация работает ради сохранения биоразнообразия и присоединения населения к активной охране природы. Только вместе мы сможем сохранить дикую природу нашей страны - присоединяйтесь и вы!
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Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” объявила птицу 2019 года, которая придет на смену нынешнему крылатому символу - щеглу. Следующий год...
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