В Беларуси объявили птицу 2019 года





Большой подорлик - одна из самых редких хищных птиц Европы, ей грозит глобальное исчезновение. Одна из наибольших ее популяций в мире гнездится в Беларуси. 120-150 пар этих птиц живет в наших лесах - это больше, чем во всем Евросоюзе. Эти подорлики любят глухие места на болотах и у болот, очень боятся беспокойства человеком.

Валерий Домбровский, кандидат биологических наук, координатор проекта АПБ по охране большого подорлика: “Большому подорлику грозит много факторов: исчезновение низинных болот - главных мест обитания этой птицы, беспокойство со стороны человека в гнездовой период: если кто-то в это время будет ходить под гнездом, большой подорлик его покинет. Строительство дорог на Ольманских болотах, сбор ягод на гнездовых участках - это все негативные факторы. Также угрозу несёт уменьшение разнообразия видов жертв в местах охоты подорлика - куликов, пастушковых, уток. Это общая тенденция по всему Полесью”.

Чтобы сохранить популяцию большого подорлика в Беларуси, АПБ уже несколько лет проводит акцию “ Спаси орлёнка! ”, деньги на которую собирали краудфандингом. В рамках акции проводятся экспедиции по поиску гнезд этих птиц, чтобы потом отдать эти участки под охрану, инспектируются известные гнезда, чтобы предупредить вред для подорликов или наказать нарушителя. Ежегодно после листопада волонтеры АПБ участвуют в поисках гнезд на новых гнездовых участках.

Большие подорлики уже улетели на юг. В прошлом году специалисты АПБ прикрепили передатчики на 8 подорликов. За их миграцией и перемещениями на зимовке в Греции и Африке можно следить на карте ptushki.org/eagle .

Национальную кампанию "Птица года" АПБ проводит с 2000 года, чтобы привлечь внимание людей к диким птицам Беларуси, их проблем и необходимости сохранения мест их обитания. Весь следующий год будут проходить мероприятия, посвященные большому подорлику, к которым смогут присоединиться взрослые и дети.

Интересно знать:

Птицу года из трех кандидатов избирают сябры АПБ.

Чтобы повлиять на выбор крылатого символа, нужно присоединиться к организации и поучаствовать в голосовании на ежегодном съезде. Уже в начале следующего года члены АПБ смогут отдать голоса за птицу 2020 года.

Контактное лицо – Семен Левый, 8 (029) 101-68-87, levy @ptushki.org

Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) — крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси и с 2005 - Национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации "BirdLife International", в которую входят организации из 121 страны. АПБ - это более 2500 членов, волонтеров и сторонников, 100 школьных клубов и 14 местных отделений по всей стране. Организация работает ради сохранения биоразнообразия и присоединения населения к активной охране природы. Только вместе мы сможем сохранить дикую природу нашей страны - присоединяйтесь и вы!