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Новости экономики за 31.10.2018

31.10.2018 20:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Продлят ли программу семейного капитала, будут ли строить больше жилья для многодетных семей и как Европейский банк реконструкции и развития повлияет на сроки строительства второй кольцевой? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 31.10.2018

Программу семейного капитала могут продлить ещё на 5 лет

ЕБРР выделит Беларуси кредит 42 миллиона евро на строительство участка МКАД-2

В Беларуси изменится порядок аренды госимущества

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Новости экономики за 31.10.2018

Программу семейного капитала могут продлить ещё на 5 лет

ЕБРР выделит Беларуси кредит 42 миллиона евро на строительство участка МКАД-2

В Беларуси изменится порядок аренды госимущества

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продлят ли программу семейного капитала, будут ли строить больше жилья для многодетных семей и как Европейский банк реконструкции и развития...
 
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