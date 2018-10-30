|
Новости экономики за 31.10.2018
Новости Беларуси. Продлят ли программу семейного капитала, будут ли строить больше жилья для многодетных семей и как Европейский банк реконструкции и развития повлияет на сроки строительства второй кольцевой? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости по теме
Новости экономики за 31.10.2018
Программу семейного капитала могут продлить ещё на 5 лет
ЕБРР выделит Беларуси кредит 42 миллиона евро на строительство участка МКАД-2
В Беларуси изменится порядок аренды госимущества
«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции
Александр Лукашенко на Мюнхенской конференции по безопасности: «Великие державы теряют статус гарантов стабильности»
Стратегию развития строительной отрасли обсудили на заседании Палаты представителей и Совета Республики
Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продлят ли программу семейного капитала, будут ли строить больше жилья для многодетных семей и как Европейский банк реконструкции и развития...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)