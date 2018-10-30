Новости экономики за 31.10.2018

Новости Беларуси. Продлят ли программу семейного капитала, будут ли строить больше жилья для многодетных семей и как Европейский банк реконструкции и развития повлияет на сроки строительства второй кольцевой? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Программу семейного капитала могут продлить ещё на 5 лет

ЕБРР выделит Беларуси кредит 42 миллиона евро на строительство участка МКАД-2