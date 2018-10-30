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«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

31.10.2018 20:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Основную группу Мюнхенской конференции Минск принимает впервые. Обсудить глобальные вопросы обеспечения мира и стабильности в Беларусь приехали эксперты из разных стран и континентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

В том числе, главы государств, премьер-министры, руководители МИДов. Дмитрий Боярович выслушал мнения.

Александр Лукашенко на Мюнхенской конференции по безопасности: «Великие державы теряют статус гарантов стабильности»

Мюнхенская конференция – одна из самых авторитетных в своем роде. Ее проводят с 1962 года. Форум, аналогов которому нет, ежегодно определяет архитектуру безопасности в мире.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Под эгидой Мюнхенской конференции регулярно проводятся и более узкие по тематике форумы. В том числе – с 2009 года – встреча Основной группы МКБ. Она, как правило, посвящена вопросам того региона, в котором проходит и задает тон дискуссиям в столице Баварии.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Дмитрий Боярович, СТВ:
Встречи Основной группы МКБ проходили в ключевых геополитических точках мира – Нью-Йорке, Пекине, Дохе, Москве, Вашингтоне. И вот теперь их принимает Минск. Это говорит о признании роли Беларуси в сохранении региональной и мировой безопасности.

«В Беларуси имеет особенное значение процесс диалога». Участники Мюнхенской конференции по безопасности

В Минск приехала представительная делегация: от журналистов до глав государств, и не только из Европы или Евразии – представлены США и Канада. И здесь Беларусь словно мост между Востоком и Западом.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
У нас открыта дверь. Мы не пытаемся вести какую-то двойную политику. Беларусь – это та страна, которая является, как известно, определенной зоной стабильности не только в Европе, но и в мире. И, соответственно, мы будем продолжать эту традицию и будем с нашими партнерами говорить о тех проблемах, которые есть, при этом не в ущерб интересам всех участников.

Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений

Особое внимание сегодня уделили теме урегулирования конфликта в Украине. Этому была посвящена отдельная сессия. Общее мнение – минские соглашения безальтернативны и оцениваются позитивно, но нуждаются в некотором совершенствовании формата.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы разговариваем о том, будет ли этот конфликт продолжительным. Надо стратегическое терпение… Какое стратегическое терпение, когда люди умирают? Когда надо решать вопрос сейчас? Это то, о чем много раз говорил Президент Беларуси. То, как мы чувствуем этот конфликт.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Пьер Лелуш, экс-министр по делам Европы (Франция):
Каждый участник дискуссии поддержал помощь, которую оказывает Минск в урегулировании украинского конфликта. Это важно. К сожалению, климат между Вашингтоном и Москвой очень негативный, и это влияет на «Минский процесс». И это не проблема минских соглашений. Мы здесь пытаемся сделать так, чтобы минские соглашения и дальше работали.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Первая сессия в рамках форума прошла за закрытыми дверями. Остальные – традиционно для подобных форматов по правилам Chatham House. Они предполагают анонимность высказываний – считается, что это позволит получить более смелые предложения на ту или иную тему.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Валерий Воронецкий, председатель постоянно комитета по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Здесь напрямую называют Минск второй Женевой. По крайней мере, в нашем регионе мы играем значимую роль, и это подчеркивается всеми. Это важно.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Участники обсудили и ситуацию на Балканах. На форуме состоялся очередной раунд диалога между Белградом и Приштиной (переговоры между Сербией и Косово по поводу согласования границы продолжаются несколько лет).

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Ана Брнабич, премьер-министр Сербии:
Я надеюсь, что стороны придут к компромиссу и соглашению, которое в конечном счете принесет долгосрочный мир и стабильность не только для Сербии, но и для всего региона.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Состоялись сегодня и круглые столы по вопросам энергетической и военно-политической безопасности. Вообще эксперты обращали внимание на потенциал Беларуси как площадки для переговоров на целые комплексы тем.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Райнер Линднер, исполнительный директор по странам Центральной и Восточной Европы, Ближнего востока и Африки концерна «Schaeffler AG»:
Обсуждение украинского кризиса в Беларуси уже показывало, что Беларусь сможет играть роль площадки для переговоров. Я думаю, что и в будущем она имеет такой потенциал. Здесь можно обсуждать вопросы энергобезопасности в Европе.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Среди участников встречи и руководители международных организаций. К примеру, ОБСЕ. Когда-то минская группа играла большую роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта. Это в организации помнят и нацелены работать в том же русле.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ (Австрия):
Мы должны выработать инструменты для решения различных конфликтов в сфере безопасности. Это, например, и экологические риски, и другие глобальные проблемы, чтобы обратить на них больше внимания.

«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции

Впереди у форума еще один день. Участники обсудят вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию с международным доверием в этой связи.

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