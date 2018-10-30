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Гендиректор TUT.BY: «Было 102 вызова в СК. О нормальной деятельности говорить сложно»

31.10.2018 20:54 — Разное | Партизан  
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Генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина прокомментировала последствия «дела БелТА» на Media Management and IT Forum. Ее цитирует baj.by.

— (Обращаясь к залу.) Нам очень важна ваша поддержка, она помогла в период острого развития ситуации в августе. Сейчас меньше выносится в публичную сферу.

Мы посчитали, что в рамках TUT.BY за это время было 102 вызова в Следственный комитет. О нормальной деятельности в такой ситуации говорить сложно.

И в ситуации с «Делом БелТА», и в ситуации с административными задержаниями проблема не только со статусом СМИ, миссией СМИ, которая раздражает чиновников и силовиков.

Наше законодательство построено так, что никто из граждан не может быть спокоен, даже если ничего не нарушает. Любого человека можно задержать на 3 часа в любое время для выяснения личности, и неважно, какие у него документы при себе. Этим широко пользуются. А после задержания просто предъявить обвинения в неподчинении сотрудникам милиции.


Нужно менять эту практику с точки зрения отношения к личности, правам человека в целом. У нас часто нарушаются права тайны частной жизни, переписки, телефонных переговоров. Силовики и госмедиа легко это нарушают. И с усмешкой говорят, а вы подайте на нас в суд.


 
 
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Генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина прокомментировала последствия «дела БелТА» на Media Management and IT Forum. Ее цитирует baj.by.
 
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