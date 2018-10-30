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В Танзании создают спецподразделение для охоты за гомосексуалами

31.10.2018 20:32 — Разное | Партизан  
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Также жителей Танзании предупредили о решительных мерах против порнографии, призвав их удалить со своих телефонов все фотографии обнаженных тел



Комиссар экономической столицы Танзании Дар-эс-Салам Пол Маконда заявил о создании "подразделения по наблюдению", предназначенного для охоты на гомосексуальных людей. Об этом сообщает ВВС.

Маконда сказал, что на следующей неделе начнутся обсуждения.

По его словам, подразделение будет тщательно изучать социальные сети для выявления и ареста людей, состоящих в однополых отношениях.

Как отмечает агентство, такие отношения незаконны в Танзании, где анти-гей-риторика находится на подъеме после выборов президента Джона Магуфули в 2015 году.

Многие геи, лесбиянки и транссексуалы вынуждены скрывать свою идентичность.

Маконда, верный союзник президента Магуфули, сказал, что ожидает международной критики за этот шаг, но добавил: "Я предпочитаю гнев этих стран, чем гнев Бога".

По его словам, подразделение будет состоять из государственных чиновников из Управления связи Танзании, полицейских и медиков.

Он также предупредил жителей Танзании о решительных мерах против порнографии, призвав их удалить со своих телефонов все фотографии обнаженных тел.


 
 
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Также жителей Танзании предупредили о решительных мерах против порнографии, призвав их удалить со своих телефонов все фотографии обнаженных тел
 
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