Последний писк моды: цветной лак для зубов. Вы видели?

И предлагают избавляться от стереотипов. В моду входит цветной лак для зубов. Предлагаются лаки разных оттенков розового, голубого, зеленого, золотого и серебристого цветов. Стоимость флакона — от 18 до 22 долларов. Стойкость покраски — 24 часа. У лака нет вкуса и он не стирается во время еды. По словам представителей бренда, разрабатывать формулу лака помогали стоматологи, и он является «стопроцентно безопасным». Удалить его можно легко — почистив зубы щеткой, как обычно.

Как сообщает New York Post, основатель бренда Дэвид Сильверстейн уверен, что краска для зубов вскоре станет повседневным средством макияжа — таким же, как помада и тушь.





А вот профессиональные дантисты считают идею очень интересной, но не уверены в ее безопасности. Тем более, что фирма не разглашает состав продукта.

Chrom вскоре обещает также выпустить линейку блесков для зубов — с сияющими блестками.





Реакция пользовательниц сети на новинку была смешанной. Одни пришли в восторг, другие отнеслись к ней настороженно. А кто-то счел полностью неприемлемой для себя.





К слову, некогда японские аристократы покрывали зубы черным лаком. Белые зубы, как у диких зверей, были допустимы лишь для простонародья.



















