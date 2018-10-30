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Игра Кремля значительно превышает потенциал России. Квасьневский сравнил российскую стратегию с покером

31.10.2018 20:06 — Разное | Партизан  
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Экс-президент Польши Адександер Квасьневский считает, что потенциал России не соответствует уровню ее геополитических амбиций.



Об этом Квасьневский заявил в интервью Укринформу.

"Да, это (игра Кремля - Ред.) превышает потенциал России... Мне кажется, что вопрос следующий: если Путин понимает, что его стране нужна настоящая модернизация, то долго играть выше своего потенциала ему будет невозможно. Это как в покере: можно несколько раз победить, но наступит такой день, когда кто-то скажет - "проверяю" - и тогда это уже не будет так приятно", - отметил Квасьневский.

По его мнению, наступит такой момент, когда в окружении Путина скажут: нам нужно модернизировать Россию, а для этого необходимо активно сотрудничать с Западом, ведь нужны деньги, технологии, нормальные торговые отношения и тому подобное.

По мнению экс-президента, только в таком случае будет меняться политика России, и только так появится готовность решить украинский вопрос. Если россияне не захотят осуществлять обширную программу модернизации, тогда все происходящее в Грузии и в Украине, может стать долгосрочным замороженным конфликтом.

"Это очень пессимистичный сценарий, но это также может быть, ведь Россия - очень хороший специалист в области замороженных конфликтов - Нагорный Карабах, Приднестровье, Осетия, Абхазия, Донбасс. То есть, оптимистический сценарий таков: когда придет момент модернизации России, тогда будет возможность также решить эти проблемы", - резюмировал Квасьневский.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов. 

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.


В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели  секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. В 2017 году США расширили санции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил санкции за отравление екс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Также готовится второй пакет санкций, который предполагает запрет на сделки с активами крупнейших госбанков РФ в США, запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами, запрет им проводить операции с американским долларом, ограничение авиаперелетов российских компаний в США и т.д. Второй этап санкций пока не введен в действие.


 
 
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Экс-президент Польши Адександер Квасьневский считает, что потенциал России не соответствует уровню ее геополитических амбиций.
 
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