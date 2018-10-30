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Смертельно опасно: лихорадка Западного Нила добралась до Беларуси

31.10.2018 19:55 — Разное | Партизан  
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Гомельские эпидемиологи предупредили об опасности лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Инфекция добралась до Беларуси.

Смертельно опасно: лихорадка Западного Нила добралась до Беларуси
Африканская лихорадка чаще всего встречается в странах Средиземноморья, особенно в Израиле и Египте, регистрируется во Франции, США.

В этом году вспышка инфекции произошла в Сербии. Заболели более 200 человек, из которых 25 умерли. В Греции заразился 271 человек, из них 31 скончался. В Израиле зафиксировано более 60 случаев, 2 летальных. Лихорадка Западного Нила проявляет активность на территории Европы: зафиксированы случаи в Италии, Венгрии, Румынии. Известно, что житель Чехии заразился на отдыхе в Греции. В ближайшем зарубежье, России, с начала года зарегистрировано свыше 400 случаев с типичными для вируса симптомами, 27 летальных исходов.

В Республике Беларусь существуют природные условия для размножения переносчиков лихорадки Западного Нила, особенно при увеличении среднесуточных температур и количества выпавших осадков в летние месяцы. За период 2014 — 2017 гг. в Республике Беларусь зарегистрировано 2 завозных случая лихорадки Западного Нила — из Сингапура и Греции.

«Основным источником и резервуаром ЛЗН в природных биоценозах являются дикие птицы. Переносчиками ЛЗН являются комары. В циркуляции вируса и сохранении его в природных очагах, участвуют также клещи. Сохранение ЛЗН в зимний период в переносчиках (комарах, клещах) один из возможных механизмов существования устойчивых природных и антропогенных очагов инфекции. Для ЛЗН характерна летне-осенняя сезонность, что связано с периодом активности переносчиков», – говорится в сообщении эпидемиологов.

Естественная миграция перелетных птиц, возросшие торгово-экономические и туристические связи между государствами, а также отчуждение человеком ранее окультуренных земель, способствуют распространению ЛЗН и формированию новых природных очагов заболевания. Медики также указывают на неблагоприятные факторы внешней среды: обильные дожди с последующими разливами, более высокая температура воздуха, связанная с глобальным потеплением планеты, включая деятельность человека, повышают плотность популяции переносчиков и могут вызвать рост заболеваемости ЛЗН.


«Восприимчивость человека к вирусу всеобщая. Инкубационный период составляет от 2 до 8-14 дней, в среднем 3-6 суток, – говорится в сообщении. – При заражении людей вирус проникает в кровь через кожу при укусе комара. Существуют различные клинические формы ЛЗН. У большинства инфицированных людей (80%) заболевание протекает бессимптомно. У остальных часто развивается гриппоподобная форма без поражений ЦНС. Поражение нервной системы (менингиты, менингоэнцефалиты) наблюдается редко (в среднем 1 на 150 случаев). Летальность у больных с пор ем ЦНС достигает 40%, в среднем 5-10%».

Профилактика заболеваний сводится к борьбе с комарами. Так что предстоящая зима нам поможет. Однако побороть комаров в Беларуси не удавалось еще никому, поэтому непонятно, что будет в следующем «комарином сезоне».



 
 
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Гомельские эпидемиологи предупредили об опасности лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Инфекция добралась до Беларуси.
 
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