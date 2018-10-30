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Белорусские режиссёры снимают с конкурса свой фильм. Второй уже

31.10.2018 19:52 — Разное | Партизан  
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Второй белорусский фильм объявил бойкот кинофестивалю "Листопад".


Кадр из фильма "Пляж/Лес/Тамбур"

31 октября белорусские режиссёры Кирилл Галицкий и Светлана Козловская объявили, что снимают свой короткометржный игровой фильм "Пляж/Лес/Тамбур" с Национального конкурса кинофестиваля "Листопад". Таким образом авторы протестуют против действий Минкульта, который с этого года выбирает белорусские ленты на Национальный конкурс, отстранив от процесса дирекцию кинофестиваля.

Сразу после того, как стало известно, что Минкульт "прибрал к рукам" национальный конкурс "Листопада", среди киносообщества стали звучать призывы к авторам снять свои фильмы с конкурса. Мол, таким образом Минкульт поймёт, что "не стоит лезть не в свои дела". 23 октября с заявлением о бойкоте выступили режиссеры Ева-Екатерина Махова и Денис Путиков, фильм которых был заявлен в программе Национального конкурса после отбора комиссией Минкульта во главе с Ириной Дриго.


На днях появилось письмо гильдии белорусских продюсеров и кинопроизводителей. В нём говорится, что действия Минкульта "ставят под угрозу международную репутацию фестиваля". Гильдия напоминает, что в мире более чем 2000 кинофорумов, и только 52 из них имеют аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, в том числе и "Листопад". Благодаря аккредитации, белорусский зритель имеет возможность смотреть актуальное мировое кино, а гостями фестиваля становятся эксперты высокого уровня. Гильдия готовит письмо в FIAPF с просьбой дать оценку действиям Минкульта, как основателей кинофестиваля.




 
 
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Второй белорусский фильм объявил бойкот кинофестивалю "Листопад".
 
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