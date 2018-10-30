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Гандбол. Сергей Бебешко возглавил румынский клуб
Бывший главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко заключил контракт с ГК "Дунэря". Трудовое соглашение действует до 30 июня 2019 года. 50-летний специалист будет совмещать клубную работу с руководством сборной Украины.
Об этом сообщает "Гандбол. Быстрый центр".
В чемпионате Румынии "Дунэря" занимает шестое место. В активе команды двенадцать очков после семи матчей.
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Бывший главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко заключил контракт с ГК "Дунэря". Трудовое соглашение действует до 30 июня 2019 года. 50-летний специалист будет...
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