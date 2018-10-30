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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" победили АЕК в Кубке ФИБА-Европа

31.10.2018 21:13 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали вторую победу в групповом турнире Кубка ФИБА-Европа.


Фото: bc-tsmoki.by

31 октября «Цмокi-Мiнск» на площадке Falcon Club обыграли 4-кратного чемпиона Кипра АЕК из Ларнаки.

Самым результативным у минчан оказался Виталий Лютыч, набравший 21 очко и сделавший 8 подборов. На счету Стефана Муди 15 очков и 8 ассистентских баллов.

«Цмокі-Мінск» — АЕК — 87:75 (19:14, 20:25, 25:13, 23:23).

«Цмокі-Мінск»: Лютыч (21+8 подборов), Семенюк (13+7 подборов), Муди (15+8 ассистов), Ситник (7+5 подборов), Тростинецкий (3), Сарикопулос (8+6 подборов), Мещеряков (10), Кудрявцев (10), Полещук (0).

Выступающий за АЕК воспитанник гомельского баскетбола Владимир Веремеенко провел на площадке 26 минут, набрал 12 очков и совершил 8 подборов.

В предыдущих матчах Кубка ФИБА-Европы «Цмокi» одолели бельгийский «Монфиус Монс-Эно» — 89:82 и проиграли болгарскому «Балкану» — 81:95.

Положение команд в группе «В» после 3 туров:

1. «Балкан» — 6 очков

2. «Цмокi» — 5

3. АЕК — 4

4. «Белфиус Монс-Эно» — 3.

6 ноября в Бельгии «Цмокі» нанесут ответный визит «Белфиусу Монс-Эно», 14 ноября в Минске примут «Балкан», а 21 ноября завершат этот групповой этап выездным матчем на Кипре против АЕКа. В следующую стадию выйдут два лучших клуба группы «В».

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" одержали вторую победу в групповом турнире Кубка ФИБА-Европа.
 
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