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Глобальный рынок акций подешевел до минимума с 2016 года

31.10.2018 20:51 — Разное | Интерфакс  
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Рыночная стоимость глобальных акций сейчас находится на минимальной более чем за два года отметке на фоне усиления пессимизма в отношении перспектив экономического роста, пишет The Wall Street Journal.

После октябрьских потерь крупнейшие фондовые индексы стран Европы, а также Японии, Китая и Гонконга, Аргентины, Канады находятся на территории коррекции, то есть падения не менее чем на 10% с последних пиков.

Масштабы падения рынков указывают на заметный разворот по сравнению с 2017 годом, когда оптимизм в отношении глобальной экономики двигал акции вверх по всему миру до многолетних максимумов.

"В начале года ожидался синхронный рост экономик, - отмечает главный инвестиционный директор Penn Mutual Asset Management Марк Хеппенстолл. - Но, похоже, этот аргумент для инвестиций в глобальные акции достаточно быстро исчез".

Последнее время инвесторов беспокоит огромное число факторов: замедление темпов роста ВВП КНР, геополитические проблемы от Италии до Саудовской Аравии и Турции, а также по-прежнему неразрешенный торговый конфликт между США и Китаем.

К ним на этой неделе добавились опасения по поводу состояния экономики еврозоны. ВВП в третьем квартале вырос на 0,2%, согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза. Это минимальные темпы подъема показателя со второго квартала 2014 года.

Помимо этого падают котировки акций технологических компаний, которые раньше выступали одним из двигателей американского рынка. Капитализация таких компаний, как Amazon.com Inc., Alphabet Inc. и Netflix Inc., опустилась на 10% в октябре.

В результате доля фондовых управляющих, которые ожидают ухудшения ситуации в мировой экономике в ближайший год, подскочила до максимума с ноября 2008 года, сообщил Bank of America Merrill Lynch.

При этом отношение цены акций к ожидаемой прибыли компаний (P/E) индекса MSCI All Country World находится на самой низкой отметке с начала 2016 года - около 18 пунктов. В этот индекс включены рынки акций 23 развитых стран и 24 государств emerging markets.

 
 
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Рыночная стоимость глобальных акций сейчас находится на минимальной более чем за два года отметке на фоне усиления пессимизма в отношении перспектив...
 
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