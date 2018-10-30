Серб Новак Джокович вернется на первую строчку рейтинга АТР

Сербский теннисист Новак Джокович получит статус лидера мирового рейтинга, обновленная версия которого будет опубликована в понедельник.

Возвращение серба на вершину рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) произойдет из-за того, что нынешний его лидер, испанец Рафаэль Надаль, отказался от участия в проходящем в это время в Париже турнире серии "Мастерс-1000".

Сейчас в активе Р.Надаля 7660 рейтинговых очков, у Н.Джоковича, идущего вторым, - 7445.

Сам Н.Джокович вышел в третий круг турнира в Париже, стартовав со второго.

Новак Джокович, 14-кратный победитель турниров Большого шлема, неоднократно возглавлял мировой рейтинг. Впервые с ним это случилось в июле 2011 года.