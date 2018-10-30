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В Лондоне ожидают, что соглашение с ЕС по Brexit будет достигнуто к 21 ноября

31.10.2018 20:10 — Разное | Интерфакс  
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Британский министр по Brexit Доминик Рааб рассчитывает, что соглашение с ЕС по выходу Великобритании будет утверждено к 21 ноября, сообщает телеканал "Скай-ньюс".

"Я буду рад предоставить данные комитету (по Brexit - ИФ), когда оформление соглашения будет завершено, и в настоящее время я ожидаю, что для этого подойдет 21 ноября", - приводит телеканал выдержки из письма Д.Рааба, адресованного председателю парламентского комитета по делам по Brexit Хилари Бенну.

"Несмотря на наши разногласия (с ЕС - ИФ), мы близки к тому, чтобы заключить соглашение", - пишет британский министр в письме, датированном 24 октября и опубликованном в среду.

Д.Рааб отметил, что "большого прогресса" сторонам удалось добиться в последние несколько недель во многом благодаря предложениям Лондона по решению спорного вопроса, связанного с ирландской границей.

Источник в британском правительстве также подтвердил "Скай-ньюс", что Лондон надеется на то, что соглашение действительно будет утверждено к 21 ноября.

Брюссель и Лондон пока продолжают вести переговоры об условиях Brexit. Процедура выхода Британии из европейского блока должна закончиться 29 марта 2019 года.

 
 
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Британский министр по Brexit Доминик Рааб рассчитывает, что соглашение с ЕС по выходу Великобритании будет утверждено к 21 ноября, сообщает телеканал "Скай-ньюс".
 
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