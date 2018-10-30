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Лукашенко предложил отправить в Донбасс миротворцев ООН и ОБСЕ

31.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправить в Донбасс совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ, сообщает БЕЛТА.

«Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению в Донбассе миротворцев», – сказал Лукашенко.

В нее могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал «из 
стран, которые на протяжении всего конфликта вносили посильный вклад в его разрешение», считает он.

По мнению белорусского лидера, с задачей урегулировать украинский кризис пока никто не справляется.

«Ни «нормандская четверка», ни Трехсторонняя контактная группа, ни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, ни формат Волкер-Сурков», – добавил он.

Со своей стороны Лукашенко выразил готовность Минска взять на себя ответственность за поддержание мира на востоке Украины. Также, по его словам, белорусская сторона готова взять под контроль российско-украинскую границу и сопровождать проведение выборов в Донбассе.

Решение украинского конфликта белорусский президент назвал ключевым вопросом безопасности в Европе. Если этого не сделать, европейская безопасность будет оставаться под угрозой, убежден он.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова «включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть», ради мира. При этом, подчеркнул глава государства, эту проблему должны решить не европейцы и американцы, а «три славянских народа».



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Теги: Минск
 
 
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По мнению президента Беларуси, с задачей урегулировать украинский кризис пока никто не справляется.
 
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