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На Международном чемпионате кондитерского искусства в Беларуси Людмила Климович из Борисова завоевала серебро

31.10.2018 21:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На Международном чемпионате кондитерского искусства команду Минской области представляли учащиеся и мастера производственного обучения из Борисовского, Слуцкого и Молодечненского государственных колледжей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На Международном чемпионате кондитерского искусства в Беларуси Людмила Климович из Борисова завоевала серебро

Международное жюри высоко оценило конкурсные работы наших участников. Серебряную медаль завоевала Людмила Климович из Борисовского государственного колледжа.

На Международном чемпионате кондитерского искусства в Беларуси Людмила Климович из Борисова завоевала серебро

На Международном чемпионате кондитерского искусства в Беларуси Людмила Климович из Борисова завоевала серебро

На Международном чемпионате кондитерского искусства в Беларуси Людмила Климович из Борисова завоевала серебро

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. На Международном чемпионате кондитерского искусства команду Минской области представляли учащиеся и мастера производственного обучения из...
 
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