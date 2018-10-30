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На Международном чемпионате кондитерского искусства в Беларуси Людмила Климович из Борисова завоевала серебро
Новости Беларуси. На Международном чемпионате кондитерского искусства команду Минской области представляли учащиеся и мастера производственного обучения из Борисовского, Слуцкого и Молодечненского государственных колледжей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Международное жюри высоко оценило конкурсные работы наших участников. Серебряную медаль завоевала Людмила Климович из Борисовского государственного колледжа.
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На Международном чемпионате кондитерского искусства в Беларуси Людмила Климович из Борисова завоевала серебро
Новости Беларуси. На Международном чемпионате кондитерского искусства команду Минской области представляли учащиеся и мастера производственного обучения из...
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