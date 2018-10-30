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Фестиваль педагогических идей и решений проводят в Минске

31.10.2018 21:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минском образовательном центре «Лидер» в седьмой раз проходит фестиваль педагогических идей и решений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фестиваль педагогических идей и решений проводят в Минске

Активная молодежь будет вместе работать, учиться и, конечно, отдыхать. Профессиональный фестиваль объединил 130 молодых специалистов из Минска, Гомельской и Гродненской областей, а также из России – Москвы и Смоленска.

Фестиваль педагогических идей и решений проводят в Минске

Фестиваль педагогических идей и решений проводят в Минске

Ольга Трушина, преподаватель истории и обществознания Смоленской области (Россия):
В Беларусь стараемся приезжать по возможности, потому что нравится страна, хочется что-то узнать новое, познакомится с вашими достопримечательностями, с вашей историей. На фестивале мы впервые. Хотелось бы получить опыт и новые идеи для своей работы, чтобы идти в ногу со временем.

Фестиваль педагогических идей и решений проводят в Минске

В программе фестиваля – кинопросмотры, публичные лекции, десятки мастер-классов и настоящие домашние задания. Профессионалы из клуба учителей «Большая перемена», а так же педагоги из регионов поделятся опытом и определённо вдохновят друг друга. Бессменный символ фестиваля – зеленое яблоко, знак молодости, здоровья и новых возможностей.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минском образовательном центре «Лидер» в седьмой раз проходит фестиваль педагогических идей и решений, сообщили в программе «Столичные...
 
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