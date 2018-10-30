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В Минской области разработана новая стратегия развития пассажирских перевозок
Новости Беларуси. Над новой транспортной логистикой центрального региона работают специалисты вновь созданного предприятия «Миноблпассажиртранс», которое уже ввело 55 новых маршрутов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В планах – создать наиболее оптимальные условия перевозок, при этом снизить затраты на них.
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Новости Беларуси. Над новой транспортной логистикой центрального региона работают специалисты вновь созданного предприятия «Миноблпассажиртранс», которое уже...
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