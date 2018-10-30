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Световая композиция с эмблемой II Европейских игр появилась у Дворца спорта
Новости Беларуси. Световую композицию в виде земного шара с логотипом II Европейских игр установили в Минске у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Конструкция диаметром 4 метра стоит на подиуме. Именно там спрятан двигатель, который помогает шару крутиться вокруг своей оси.
Каркас фигуры сделан из алюминиевых конструкций. В 2018 году Минск украсили более 12 световых фигур и почти 1500 уличных светодиодных композиций.
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Новости Беларуси. Световую композицию в виде земного шара с логотипом II Европейских игр установили в Минске у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные...
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