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Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев?
Новости Беларуси. Такую квест-игру в павильоне «Экзотариум» проводят впервые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Детям нужно пройти семь станций: во время путешествия им предстоит собрать части древнего амулета, попробовать себя в роли археолога при раскопках и пообщаться с шаманом. Участие в квесте бесплатное, нужно лишь заранее записаться.
Наталья Мыслейко, методист Минского зоопарка:
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Новости Беларуси. Такую квест-игру в павильоне «Экзотариум» проводят впервые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Детям нужно пройти...
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