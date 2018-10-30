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Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев?

31.10.2018 21:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Такую квест-игру в павильоне «Экзотариум» проводят впервые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев?

Детям нужно пройти семь станций: во время путешествия им предстоит собрать части древнего амулета, попробовать себя в роли археолога при раскопках и пообщаться с шаманом. Участие в квесте бесплатное, нужно лишь заранее записаться.

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев?

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев?

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев?

Наталья Мыслейко, методист Минского зоопарка:
Это, конечно, больше для школьников, потому что здесь нужно показать свою эрудицию. На каникулах игры проводятся ежедневно. Начало в 10:30, 11:00, 14:00 и 14:30.

Школьные каникулы на таинственной Амазонке. Где в Минском зоопарке зарыты сокровища индейцев?

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Такую квест-игру в павильоне «Экзотариум» проводят впервые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Детям нужно пройти...
 
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