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Что влияет на цену квартиры? Выбираем бюджетное жилье в Минске
Спрос на жильё в Минске, рапортуют риелторы, стабилизировался. За первый осенний месяц количество выставленных на продажу квартир увеличилось без малого на 1,5%. На готовые новостройки пришлось всего 6,7% сделок купли-продажи.
Зато доля панельных «хрущёвок» и «брежневок» оказалась одной из самых высоких за последние пару лет. А между тем, каждый год в столице возводят более 700 тысяч квадратных метров жилья. И не любая такая новостройка по карману тому, кто жаждет поскорее решить пресловутый квартирный вопрос.
Андрей Чернышев, аналитик рынка недвижимости:
Небольшая площадь и почтенный возраст таких квартир только на руку покупателю. Риелторы советуют не отметать сходу варианты на первых этажах – это сбавляет цену.
Андрей Чернышев:
И хоть за панорамный вид на столицу придётся переплатить, спрос на подобное жильё сегодня в разы превышает предложение.
Однако, выбирая квартиру на вторичном рынке, важно не купить кота в мешке, и в погоне за ценой – в итоге не переплатить.
Андрей Чернышев:
Толстые и тёплые стены, чистый подъезд, ухоженные клумбы и аккуратные дорожки у парадной – именно эти мелочи влияют и на цену квартиры, и на качество жизни в ней.
Дома с подобными квартирами принято называть «хрущёвками». Именно типовые панельки в своё время помогли решить квартирный вопрос миллионам советских семей. Скромные экстерьеры и типовые планировки пришли тогда на смену вычурному барокко и помпезному ампиру.
Михаил Гауфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:
Это продолжалось многие десятилетия.
От пола и до потолка – не больше 2,5 метров, кухни-ниши – по 4 и 6.
Эти нормы только сегодня кажутся тесными. Смекалистый гражданин понимал главное: важен не метраж квартиры, а сколько человек в ней живёт.
Михаил Гауфельд:
В 80-ых, когда стройка шла особенно бурно, вокруг белорусской столицы выросло, как говорят в своих кругах архитекторы, панельное кольцо.
Михаил Гауфельд:
В Минске эти дома никто не сносит, их модернизируют, а кое-где жильцов постепенно расселяют. Одному человеку в двухкомнатной квартире – вполне комфортно.
Михаил Гауфельд:
Самые интересные предложения среди новостроек в пригороде – Колодищи, Слобода, Фаниполь. Готовая квартира в городе-спутнике стоит, как жильё в столице на начальных этапах закладки фундамента.
Андрей Чернышев:
К новостройкам применимо правило ценообразования, что с увеличением этажности будет увеличиваться и стоимость квартиры.
Тем временем, в Минстройархитектуры уже предложили строить квартиры поменьше и подешевле. По словам специалистов, такое жильё пользуется популярностью, в основном, у молодых семей. В этом случае метраж и район отходят на второй план. Но что может быть лучше собственных стен?!
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Спрос на жильё в Минске, рапортуют риелторы, стабилизировался. За первый осенний месяц количество выставленных на продажу квартир увеличилось без малого на 1,5%. На...
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