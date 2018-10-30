Что влияет на цену квартиры? Выбираем бюджетное жилье в Минске

Спрос на жильё в Минске, рапортуют риелторы, стабилизировался. За первый осенний месяц количество выставленных на продажу квартир увеличилось без малого на 1,5%. На готовые новостройки пришлось всего 6,7% сделок купли-продажи.





Зато доля панельных «хрущёвок» и «брежневок» оказалась одной из самых высоких за последние пару лет. А между тем, каждый год в столице возводят более 700 тысяч квадратных метров жилья. И не любая такая новостройка по карману тому, кто жаждет поскорее решить пресловутый квартирный вопрос.

Выход специалисты видят в приобретении бюджетной недвижимости.





Андрей Чернышев, аналитик рынка недвижимости:

Если квартира выбирается на вторичном рынке, то, в первую очередь, следует обращать внимание на квартиры, которые располагаются в пятиэтажных домах 50-60-ых годов постройки.

Так называемые хрущёвки, брежневки.

Небольшая площадь и почтенный возраст таких квартир только на руку покупателю. Риелторы советуют не отметать сходу варианты на первых этажах – это сбавляет цену.





Андрей Чернышев:

Если квартира располагается на последнем этаже дома, особенно в домах после 2000 года постройки, то есть моложе 2000-го, то это уже – не повод для торга.

И хоть за панорамный вид на столицу придётся переплатить, спрос на подобное жильё сегодня в разы превышает предложение.





Однако, выбирая квартиру на вторичном рынке, важно не купить кота в мешке, и в погоне за ценой – в итоге не переплатить.

Андрей Чернышев:

Следует понимать, что эти квартиры находятся в весьма «уставшем» состоянии и последующий ремонт опустошит карман владельца очень сильно.

Покупка будет не такой выгодной.

Толстые и тёплые стены, чистый подъезд, ухоженные клумбы и аккуратные дорожки у парадной – именно эти мелочи влияют и на цену квартиры, и на качество жизни в ней.





Дома с подобными квартирами принято называть «хрущёвками». Именно типовые панельки в своё время помогли решить квартирный вопрос миллионам советских семей. Скромные экстерьеры и типовые планировки пришли тогда на смену вычурному барокко и помпезному ампиру.





Михаил Гауфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:

Решалась очень крупная социальная задача: каждой советской семье – отдельную квартиру. И это, действительно, очень поспособствовало тому, что все советские города стали одинаковыми.

Все кварталы, районы и микрорайоны тоже стали одинаковыми.

Это продолжалось многие десятилетия.

От пола и до потолка – не больше 2,5 метров, кухни-ниши – по 4 и 6.









Эти нормы только сегодня кажутся тесными. Смекалистый гражданин понимал главное: важен не метраж квартиры, а сколько человек в ней живёт.

Михаил Гауфельд:

На 3 человек – это была 2-комнатная квартира. Потом была программа, что будем давать по количеству членов семьи, то есть на 3 – 3-комнатную. А потом даже – плюс одна. Естественно, до этого не дошло.

Всё закончилось на первом этапе.

В 80-ых, когда стройка шла особенно бурно, вокруг белорусской столицы выросло, как говорят в своих кругах архитекторы, панельное кольцо.





Михаил Гауфельд:

По сравнению с коммуналками это, всё равно, был рай земной. Конечно, многие минские семьи просто ожили в своих отдельных квартирах.

«Хрущёвки» в центре города – лакомый кусок для любого риелтора.

В Минске эти дома никто не сносит, их модернизируют, а кое-где жильцов постепенно расселяют. Одному человеку в двухкомнатной квартире – вполне комфортно.

Михаил Гауфельд:

В Минске все домостроительные комбинаты были наиболее успешными в СССР. Они наиболее технологически продвинутые.





Самые интересные предложения среди новостроек в пригороде – Колодищи, Слобода, Фаниполь. Готовая квартира в городе-спутнике стоит, как жильё в столице на начальных этапах закладки фундамента.

Андрей Чернышев:

Следует обращать внимание на дома, которые находятся на начальных стадиях строительства.

Чем ниже квартира, тем ниже будет её стоимость.

К новостройкам применимо правило ценообразования, что с увеличением этажности будет увеличиваться и стоимость квартиры.





Тем временем, в Минстройархитектуры уже предложили строить квартиры поменьше и подешевле. По словам специалистов, такое жильё пользуется популярностью, в основном, у молодых семей. В этом случае метраж и район отходят на второй план. Но что может быть лучше собственных стен?!