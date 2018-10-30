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Премьер-министр Сербии поблагодарила Александра Лукашенко за поддержку их народа в сложное время
Новости Беларуси. Беларусь всегда готова поддержать Сербию – об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с Аной Брнабич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент отметил, что мы следим за всеми процессами, происходящими в Сербии и вокруг нее, и обеспокоены нестабильной ситуацией на Балканах. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии прежде всего торговых отношений и создании совместных производств на территории Сербии, тем более ряд успешных примеров уже есть.
Ана Брнабич в свою очередь подчеркнула значимость белорусско-сербских отношений и передала Александру Лукашенко письмо от президента Сербии Александра Вучича.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ана Брнабич, премьер-министр Сербии:
К слову, экономические взаимоотношения и перспективы роста белорусско-сербского товарооборота Ана Бранбич обсудила и во время переговоров в правительстве.
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Новости Беларуси. Беларусь всегда готова поддержать Сербию – об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с Аной Брнабич, сообщили в программе Новости...
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