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ЕБРР выделит Беларуси кредит 42 миллиона евро на строительство участка МКАД-2
Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития выделит белорусским дорожникам кредит на 42 миллиона евро на строительство последнего участка второй Минской кольцевой автодороги в районе Кургана славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работы в рамках проекта по реконструкции дороги Р80 Слобода–Паперня начали в августе 2018 года. Кроме того, ЕБРР выделил Минтрансу грант в 500 тысяч евро на улучшение структуры управления дорожным хозяйством.
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития выделит белорусским дорожникам кредит на 42 миллиона евро на строительство последнего участка второй...
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