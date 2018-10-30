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«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции
Новости Беларуси. Основную группу Мюнхенской конференции Минск принимает впервые. Обсудить глобальные вопросы обеспечения мира и стабильности в Беларусь приехали эксперты из разных стран и континентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том числе, главы государств, премьер-министры, руководители МИДов. Дмитрий Боярович выслушал мнения.
Мюнхенская конференция – одна из самых авторитетных в своем роде. Ее проводят с 1962 года. Форум, аналогов которому нет, ежегодно определяет архитектуру безопасности в мире.
Под эгидой Мюнхенской конференции регулярно проводятся и более узкие по тематике форумы. В том числе – с 2009 года – встреча Основной группы МКБ. Она, как правило, посвящена вопросам того региона, в котором проходит и задает тон дискуссиям в столице Баварии.
Дмитрий Боярович, СТВ:
В Минск приехала представительная делегация: от журналистов до глав государств, и не только из Европы или Евразии – представлены США и Канада. И здесь Беларусь словно мост между Востоком и Западом.
Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Особое внимание сегодня уделили теме урегулирования конфликта в Украине. Этому была посвящена отдельная сессия. Общее мнение – минские соглашения безальтернативны и оцениваются позитивно, но нуждаются в некотором совершенствовании формата.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Пьер Лелуш, экс-министр по делам Европы (Франция):
Первая сессия в рамках форума прошла за закрытыми дверями. Остальные – традиционно для подобных форматов по правилам Chatham House. Они предполагают анонимность высказываний – считается, что это позволит получить более смелые предложения на ту или иную тему.
Валерий Воронецкий, председатель постоянно комитета по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Участники обсудили и ситуацию на Балканах. На форуме состоялся очередной раунд диалога между Белградом и Приштиной (переговоры между Сербией и Косово по поводу согласования границы продолжаются несколько лет).
Ана Брнабич, премьер-министр Сербии:
Состоялись сегодня и круглые столы по вопросам энергетической и военно-политической безопасности. Вообще эксперты обращали внимание на потенциал Беларуси как площадки для переговоров на целые комплексы тем.
Райнер Линднер, исполнительный директор по странам Центральной и Восточной Европы, Ближнего востока и Африки концерна «Schaeffler AG»:
Среди участников встречи и руководители международных организаций. К примеру, ОБСЕ. Когда-то минская группа играла большую роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта. Это в организации помнят и нацелены работать в том же русле.
Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ (Австрия):
Впереди у форума еще один день. Участники обсудят вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию с международным доверием в этой связи.
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«Здесь напрямую называют Минск второй Женевой». Репортаж СТВ с Мюнхенской конференции
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Новости Беларуси. Основную группу Мюнхенской конференции Минск принимает впервые. Обсудить глобальные вопросы обеспечения мира и стабильности в Беларусь...
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