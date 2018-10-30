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В Беларуси назвали "Птицу 2019 года"

31.10.2018 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Птицей 2019 года в Беларуси станет большой подорлик, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

В Беларуси назвали "Птицу 2019 года"
Там пояснили, что большому подорлику, одной из редких хищних птиц, обитающих в Европе, угрожает исчезновение.

"Одна из самых больших ее популяций в мире находится сегодня в Беларуси: речь идет о 120-150 парах птиц. К слову, это больше, чем во всем Евросоюзе", - сообщили в АПБ.

Чаше всего большого подорлика можно встретить в болотистой местности.

Птицей 2018 года в Беларуси был черноголовый щегол.

 
 
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Птицей 2019 года в Беларуси станет большой подорлик, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Там пояснили, что большому подорлику, одной из...
 
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