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В Беларуси назвали "Птицу 2019 года"
Птицей 2019 года в Беларуси станет большой подорлик, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".
"Одна из самых больших ее популяций в мире находится сегодня в Беларуси: речь идет о 120-150 парах птиц. К слову, это больше, чем во всем Евросоюзе", - сообщили в АПБ.
Чаше всего большого подорлика можно встретить в болотистой местности.
Птицей 2018 года в Беларуси был черноголовый щегол.
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Птицей 2019 года в Беларуси станет большой подорлик, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Там пояснили, что большому подорлику, одной из...
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