Птицей 2019 года в Беларуси станет большой подорлик, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".



Там пояснили, что большому подорлику, одной из редких хищних птиц, обитающих в Европе, угрожает исчезновение.

"Одна из самых больших ее популяций в мире находится сегодня в Беларуси: речь идет о 120-150 парах птиц. К слову, это больше, чем во всем Евросоюзе", - сообщили в АПБ.

Чаше всего большого подорлика можно встретить в болотистой местности.

Птицей 2018 года в Беларуси был черноголовый щегол.