Беларусь готова к расширению совместных с Сербией проектов в экономике, культуре и спорте - Лукашенко

Беларусь готова к расширению совместных с Сербией проектов в экономике, культуре и спорте. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 октября на встрече с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, которая участвовала во встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Глава государства тепло поприветствовал сербскую гостью и сказал, что очень приятно видеть в Беларуси представителя братской и дружественной нам Сербии. Он подчеркнул, что в Беларуси внимательно следят за тем, что происходит в Сербии, и переживают за проблемы этой страны, радуются, когда все идет хорошо.

Александр Лукашенко подчеркнул, что неспроста в ходе своего выступления на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности затронул вопрос Балкан. "Нас настораживают те процессы, которые происходят вокруг Балкан. Мы смотрим на оценки некоторых, в том числе западных политиков, которые в открытую начинают поговаривать о каком-то конфликте на Балканах, говорят о том, что вы живете в очень сложном регионе, где пересекаются интересы многих государств", - заявил Президент.

"И это сродни Беларуси. И здесь мы похожи друг на друга", - заметил он. Глава государства, говоря о хороших отношениях между белорусским и сербским народами, заверил, что так будет и впредь. "Мы всегда будем рядом с вами и всегда готовы сделать максимум того, на что способны", - подчеркнул он. Наряду с этим Александр Лукашенко выразил уверенность, что Беларусь и Сербия должны активнее развивать торгово-экономическое сотрудничество, в том числе создавать совместные предприятия, особенно на сербской территории, и если будет готовность с сербской стороны, то Беларусь готова расширять контакты также в области культуры и спорта.

Во время двусторонней встречи премьер-министр Сербии Ана Брнабич передала президенту Беларуси Александру Лукашенко приглашение его сербского коллеги посетить Белград.

"Вы бы оказали нам огромную честь, приехав в нашу страну", - сказала руководитель сербского правительства. При этом она подчеркнула, что пезидент Сербии относится с особым уважением к Александру Лукашенко.

Ана Брнабич выразила восхищение тем, насколько откровенно, искренне и прямо говорил Александр Лукашенко в своем выступлении во время встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Она также поблагодарила белорусского лидера за теплое отношение к сербскому народу и подчеркнула, что Александр Лукашенко был единственным мировым лидером, который приехал в трудный для Сербии период во время бомбардировки, чтобы поддержать сербский народ.

По словам премьер-министра Сербии, для нее исключительно важно, что ее так тепло и сердечно принимали в ходе этого визита в Минск.