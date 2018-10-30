ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь готова к расширению совместных с Сербией проектов в экономике, культуре и спорте - Лукашенко

31.10.2018 21:38 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь готова к расширению совместных с Сербией проектов в экономике, культуре и спорте. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 октября на встрече с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, которая участвовала во встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Глава государства тепло поприветствовал сербскую гостью и сказал, что очень приятно видеть в Беларуси представителя братской и дружественной нам Сербии. Он подчеркнул, что в Беларуси внимательно следят за тем, что происходит в Сербии, и переживают за проблемы этой страны, радуются, когда все идет хорошо.

Александр Лукашенко подчеркнул, что неспроста в ходе своего выступления на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности затронул вопрос Балкан. "Нас настораживают те процессы, которые происходят вокруг Балкан. Мы смотрим на оценки некоторых, в том числе западных политиков, которые в открытую начинают поговаривать о каком-то конфликте на Балканах, говорят о том, что вы живете в очень сложном регионе, где пересекаются интересы многих государств", - заявил Президент.

"И это сродни Беларуси. И здесь мы похожи друг на друга", - заметил он. Глава государства, говоря о хороших отношениях между белорусским и сербским народами, заверил, что так будет и впредь. "Мы всегда будем рядом с вами и всегда готовы сделать максимум того, на что способны", - подчеркнул он. Наряду с этим Александр Лукашенко выразил уверенность, что Беларусь и Сербия должны активнее развивать торгово-экономическое сотрудничество, в том числе создавать совместные предприятия, особенно на сербской территории, и если будет готовность с сербской стороны, то Беларусь готова расширять контакты также в области культуры и спорта. 

Во время двусторонней встречи премьер-министр Сербии Ана Брнабич передала президенту Беларуси Александру Лукашенко приглашение его сербского коллеги посетить Белград.

"Вы бы оказали нам огромную честь, приехав в нашу страну", - сказала руководитель сербского правительства. При этом она подчеркнула, что пезидент Сербии относится с особым уважением к Александру Лукашенко.

Ана Брнабич выразила восхищение тем, насколько откровенно, искренне и прямо говорил Александр Лукашенко в своем выступлении во время встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Она также поблагодарила белорусского лидера за теплое отношение к сербскому народу и подчеркнула, что Александр Лукашенко был единственным мировым лидером, который приехал в трудный для Сербии период во время бомбардировки, чтобы поддержать сербский народ.

По словам премьер-министра Сербии, для нее исключительно важно, что ее так тепло и сердечно принимали в ходе этого визита в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова к расширению совместных с Сербией проектов в экономике, культуре и спорте. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 31 октября на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр Сербии поблагодарила Александра Лукашенко за поддержку их народа в сложное время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика