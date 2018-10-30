Болтон прогнозирует непродолжительную встречу Путина и Трампа в Париже - СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в среду заявил, что ноябрьская встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Париже будет, вероятно, непродолжительной, сообщают в среду американские СМИ.

По словам Дж.Болтона, встреча двух лидеров, "вероятно, будет короткой".

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что В.Путин в ходе предстоящей поездки в Париж встретится 11 ноября с американским президентом Д.Трампом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главная цель встречи президентов - "сверка часов" по актуальным проблемам, много вопросов, связанных со стратегической стабильностью, особенно в контексте намерений США выйти из Договора о РСМД.