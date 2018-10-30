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Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?

31.10.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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С каждым днем все ярче вырисовываются черты объектов, строительство которых включено в план мероприятий по подготовке к празднованию тысячелетия областного центра. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?

Транспортное шестиполосное кольцо диаметром 140 метров, которое возводится над пятью существующими железнодорожными «речицкими» переездами, – уникальная транспортная развязка второй очереди Западного обхода Бреста и одно из самых сложных его звеньев. Ничего подобного в нашей стране пока не создавали и вряд ли создадут в ближайшее время.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?

По самой оживленной в этом районе улице Брестских дивизий, по которой непрерывным потоком движется транспорт, время от времени создавая у переездов внушительные пробки, подъезжаем к грандиозному объекту, поднимаемся на 10-метровую высоту. Отсюда, с бетонного основания эстакады, которую держат огромные монолитные опоры, лучше всего можно оценить масштаб работ. 

– Еще совсем немного, и замкнется сама кольцевая развязка, к строительству которой приступили в мае прошлого года, – рассказывает Zarya.by прораб СУ-158 стройтреста №8 Денис Сычук. – Заканчивается монтаж балок съезда на улицу Поплавского, также на финальном этапе основные железобетонные работы по съездам на улицы Брестских дивизий, Лейтенанта Рябцева. В общем, монолитные работы на путепроводе, которые составляют процентов 80 всех манипуляций, должны быть завершены до конца года. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?

Мостовое полотно, скорее всего, будет сооружаться зимой, к асфальтобетонному покрытию планируют приступить в следующем году. Кроме генподрядчика – СУ-158, сегодня здесь задействованы специалисты практически всех подразделений стройтреста №8 и Мостоотряда №58 ОАО «Мостострой». Параллельно со строительством идет благоустройство прилегающей территории. 

Вахтовым методом одновременно трудятся до трехсот человек – процесс идет без выходных. Задача – вместо нормативных пяти лет уложиться в два с половиной года без ущерба для безопасности объекта. По срокам строители успевают, и с финансированием, как не раз отмечал мэр города Александр Рогачук, проблем нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?

Путепровод разгрузит центр города от автобусов и грузового транспорта, избавит жителей ближайших микрорайонов от постоянных и продолжительных простоев на железнодорожных переездах.

Транзитная магистраль Западного обхода соединит автодороги Р-17 и М1, международные пункты пропуска «Брест – Тересполь» и «Козловичи – Кукурыки». 

Окончание строительства запланировано на будущий сентябрь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?

Еще один масштабный проект – Кобринский путепровод, который разделяет главную магистраль города на проспект Машерова и улицу Московскую. Стройка кипит прямо под стенами нашей редакции, и за ее ходом мы наблюдаем изо дня в день. Первая половина нового путепровода уже вовсю осваивается автомобилистами, 19 октября открыто движение по ее третьей полосе. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?

– При всех сложностях движение по мосту не было парализовано. К тому же первая часть без ущерба для надежности сдана на два месяца раньше срока, установленного графиком производства работ по этому объекту. Благодаря чему мы смогли в благоприятный период времени произвести демонтаж старого моста и подготовить земное полотно на подходе к новому путепроводу со стороны проспекта Машерова, – отмечает генеральный директор организации-генподрядчика – ОАО «Дорожно-строительный трест №4 г. Бреста» Игорь Шугаев. 

Вместе с генподрядчиком и здесь трудится Мостоотряд №58, а также организации Брестжилстроя, ЭМУ-9 ОАО «Белэлектромонтаж». Уже закончено устройство звеньев подземного пешеходного перехода. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?

Сегодня основная задача – завершить работы по гидроизоляции. До конца ноября путепровод планируют пересыпать земным полотном. С учетом опережения график строительства скорректирован, и вполне реально, говорит Игорь Шугаев, открыть вторую часть нового объекта до 15 июня будущего года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60226.php

Западный обход и Кобринский мост: как идут работы?

 
Теги: Брест
 
 
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