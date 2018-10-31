Массовая авария произошла 31 октября, около 17.40, на внешнем кольце МКАД в Октябрьском районе. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, фура DAF ехала по МКАД со стороны улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова. При съезде на слуцкую трассу, перестраиваясь из второй полосы в третью, водитель большегруза не заметил остановившиеся автомобили (одна из машин заглохла, а следовавшие за ней вынуждены были прекратить движение) и совершил столкновение с Renault. От удара последний продвинулся вперед и врезался в стоящие впереди авто. Далее по цепочке повреждения получили еще три автомобиля.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два человека, их доставили в больницу.