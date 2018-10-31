Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы поднялся на 30 позиций в рейтинге лучших вузов по версии QS EECA Ranking 2019





Гродненский государственный университет имени Янки Купалы поднялся на 30 позиций и вошел в число лучших вузов региона развивающихся стран Европы и Центральной Азии в региональном рейтинге QS EECA Ranking 2019.

По результатам, опубликованным 31 октября 2018 года, ГрГУ имени Янки Купалы занимает место в группе «151–160» из 305 учреждений высшего образования, вошедших в рейтинг. Впервые ГрГУ имени Янки Купалы был включен в список лучших вузов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии – QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings (далее – QS EECA) в 2017 году, заняв место в группе «191-200».

Всего в региональном рейтинге QS EECA 2019 оценивались учреждения высшего образования из 25 стран, среди которых страны СНГ, Балтии, Кавказа, а также Турция, Болгария, Венгрия, Албания, Хорватия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Чехия. Первое место занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Среди белорусских высших учебных заведений в ТОП–300 рейтинга вошли четыре университета: БГУ – 23 место, БНТУ занял 95 место, БГУИР на 137 позиции. ГрГУ имени Янки Купалы – занимает место в группе «151-160». В этой же группе находятся такие университеты, как Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (Россия), Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Россия), Технический университет в Люблине (Польша), Университет Градец-Кралове (Чехия), Остравский университет (Чехия), Жи́линский университет (Словакия).





Гродненский государственный университет имени Янки Купалы является единственным региональным университетом Республики Беларусь, который включен в систему рейтингов QS, а также единственным белорусским университетом, который продемонстрировал положительную динамику по отношению к результатам предыдущего года.

В рейтинге учитываются академический авторитет вуза, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу обучающихся, доля иностранных преподавателей и иностранных студентов, доля сотрудников с ученой степенью, популярность интернет-ресурсов, количество опубликованных и цитированных статей в изданиях Scopus. В этом году введен новый показатель – «международная исследовательская сеть», который оценивает активность участия ученых университета в международных исследовательских коллективах.

QS World University Rankings – глобальное исследование высших учебных заведений, отражающих достижения в области образования и науки. Рейтинг был разработан в 2004 году и рассчитывается по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) и считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов.

здесь. Подробнее узнать о месте ГрГУ имени Янки Купалы в мировых рейтингах можно