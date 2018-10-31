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ГАИ Гродненской области проконтролирует соблюдение порядка движения сельхозтехники

31.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В связи с сезонными изменениями погодных и дорожных условий (сокращение светового дня, ухудшение видимости из-за осадков, туманов и т.д.), участившимися случаями тяжких ДТП с участием сельскохозяйственной техники, а также с учетом продолжения полевых работ Госавтоинспекция усиливает контроль за передвижением сельскохозяйственной техники, а также проездом иных крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств по дорогам общего пользования, особенно в темное время суток. 

ГАИ Гродненской области проконтролирует соблюдение порядка движения сельхозтехники


Одновременно проводится информационно-разъяснительная работа в организациях агропромышленного комплекса по вопросам безопасного участия в дорожном движении. 

В ближайшее время будут проведены дополнительные обследования всех сельхозпредприятий на предмет соблюдения установленного порядка допуска к участию в дорожном движении водителей и транспортных средств, соответствия автомобилей, тракторов, самоходных машин, прицепного и навесного оборудования технической документации завода-изготовителя, а также оборудования техники световозвращающей маркировкой и внешними световыми приборами в соответствии с требованиями законодательства. 

Движение крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования разрешается только при наличии специального разрешения, выдаваемого РУП «Белдорцентр». Кроме того, на тяжеловесном и (или) крупногабаритном транспортном средстве должен быть включен маячок оранжевого цвета, предусмотренный заводом-изготовителем и установленный на кабине. При ширине транспортного средства более 3,5 м проблесковыми маячками оранжевого цвета должны быть дополнительно оборудованы его крайние габариты по ширине. 

При выявлении нарушений проезда крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств сотрудники ГАИ выдадут предписания руководителям организаций с последующим контролем их исполнения, а также информированием о таких фактах Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 18.43 КоАП нарушение порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств влечет наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин как на водителя, так и на должностное лицо. 

Выявленные недостатки и проблемные вопросы планируется обсудить на Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров Республики Беларусь. 

ГАИ Гродненской области проконтролирует соблюдение порядка движения сельхозтехники

Министерство внутренних дел направило в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в областные исполнительные комитеты письма, в которых указано на необходимость принятия дополнительных мер по предупреждению ДТП с участием транспортных средств сельхозпредприятий и соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при передвижении по дорогам общего пользования крупногабаритных транспортных средств, а также иной сельскохозяйственной техники в темное время суток. 

Также Минсельхозпроду предложено рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений и дополнений в Правила проведения государственного технического осмотра колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении, в части проведения осмотра прицепных агрегатов, конструкцией которых предусмотрены внешние световые приборы. 

 
Фото из архива «ГП»
gaigrodno.by
 
 
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В связи с сезонными изменениями погодных и дорожных условий (сокращение светового дня, ухудшение видимости из-за осадков, туманов и т.д.), участившимися случаями...
 
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