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В Польше вынесен приговор белорусскому дальнобойщику, насмерть сбившему дравшихся на трассе водителей

31.10.2018 23:38 — Разное | Партизан  
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19 октября суд в Земброве (Польша) вынес приговор белорусскому дальнобойщику Вячеславу М., который на трассе S8 возле польского города Stare Krzewo на участке Белосток - Зембрув насмерть сбил двух дравшихся мужчин.


Водитель получил год лишения свободы и штраф в размере 3,6 тыс. польских злотых (около 1000 долларов). Также он обязан в течение трех лет каждые шесть месяцев информировать суд о своей жизни, сообщает poranny.pl.

Напомним, пишет abw.by, что 9 февраля этого года двое поляков попали в ДТП. Автомобили столкнулись, между водителями возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки их и сбил белорусский дальнобойщик. 29-летний житель Кракова и 40-летний житель Зембрува погибли на месте. От удара одного из них отбросило на газон, второй попал под грузовик, его тело вытащили только после подъема прицепа.

Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия рассмотрит предоставление Беларуси госкредита на сумму около $630 млн в 2019 году. Беларусь ранее планировала получить от РФ $1 млрд для рефинансирования обязательств перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития.


 
 
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19 октября суд в Земброве (Польша) вынес приговор белорусскому дальнобойщику Вячеславу М., который на трассе S8 возле польского города Stare Krzewo на участке Белосток -...
 
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