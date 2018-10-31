В Польше вынесен приговор белорусскому дальнобойщику, насмерть сбившему дравшихся на трассе водителей





poranny.pl. Водитель получил год лишения свободы и штраф в размере 3,6 тыс. польских злотых (около 1000 долларов). Также он обязан в течение трех лет каждые шесть месяцев информировать суд о своей жизни, сообщает





пишет abw.by, что 9 февраля этого года двое поляков попали в ДТП. Автомобили столкнулись, между водителями возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки их и сбил белорусский дальнобойщик. 29-летний житель Кракова и 40-летний житель Зембрува погибли на месте. От удара одного из них отбросило на газон, второй попал под грузовик, его тело вытащили только после подъема прицепа. Напомним,abw.by, что 9 февраля этого года двое поляков попали в ДТП. Автомобили столкнулись, между водителями возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки их и сбил белорусский дальнобойщик. 29-летний житель Кракова и 40-летний житель Зембрува погибли на месте. От удара одного из них отбросило на газон, второй попал под грузовик, его тело вытащили только после подъема прицепа.





Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия рассмотрит предоставление Беларуси госкредита на сумму около $630 млн в 2019 году. Беларусь ранее планировала получить от РФ $1 млрд для рефинансирования обязательств перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития.



