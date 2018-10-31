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В Польше вынесен приговор белорусскому дальнобойщику, насмерть сбившему дравшихся на трассе водителей
19 октября суд в Земброве (Польша) вынес приговор белорусскому дальнобойщику Вячеславу М., который на трассе S8 возле польского города Stare Krzewo на участке Белосток - Зембрув насмерть сбил двух дравшихся мужчин.
Водитель получил год лишения свободы и штраф в размере 3,6 тыс. польских злотых (около 1000 долларов). Также он обязан в течение трех лет каждые шесть месяцев информировать суд о своей жизни, сообщает
Напомним,
Ранее первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия рассмотрит предоставление Беларуси госкредита на сумму около $630 млн в 2019 году. Беларусь ранее планировала получить от РФ $1 млрд для рефинансирования обязательств перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития.
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В Польше вынесен приговор белорусскому дальнобойщику, насмерть сбившему дравшихся на трассе водителей
19 октября суд в Земброве (Польша) вынес приговор белорусскому дальнобойщику Вячеславу М., который на трассе S8 возле польского города Stare Krzewo на участке Белосток -...
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