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Помнит ли он? Брест поздравил Марадону с днем рождения, но очень сдержанно
Поздравление на сайте «Динамо-Брест» было лаконичным, мол, поздравляем почетного председателя с 58-летием.
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Напомним, в конце августа Марадона через свой Инстаграм поздравлял Александра Лукашенко с днем рождения и обещал вскоре вплотную приступить к работе в Бресте.
Но через несколько недель он заключил контракт с мексиканским клубом «Дорадос». И позабыл о Беларуси: в соцсетях только сообщения о работе в Мексике.
В сентябре клуб сообщал:
- Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.
Как сообщает
Между тем ко дню рождения в столице Аргентины открыли статую в честь Диего Марадоны, которому 30 октября исполнилось 58 лет, передало агентство ТАСС со ссылкой на EFE.
Изваяние высотой 4 м изготовил местный скульптор Хорхе Мартинес. Бронзовый монумент установлен на северо-западе Буэнос-Айреса рядом с ареной футбольного клуба "Архентинос Хуниорс", в котором дебютировал на профессиональном уровне будущий чемпион мира.
Поклонники Марадоны также нарисовали портрет футболиста на одной из стен стадиона. На граффити он представлен в традиционной красно-белой форме "Архентинос Хуниорс" с мячом в ногах и нимбом над головой.
Сам футбольный стадион давно носит имя футболиста.
"Статуя Марадоны установлена в знак уважения к мастерству футболиста. Болельщики со всего мира будут приезжать в Буэнос-Айрес, чтобы увидеть ее. Марадона стал синонимом Аргентины", - сказал директор музея Сесар Перес, ставший инициатором создания изваяния.
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Поздравление на сайте «Динамо-Брест» было лаконичным, мол, поздравляем почетного председателя с 58-летием.
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