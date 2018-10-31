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Помнит ли он? Брест поздравил Марадону с днем рождения, но очень сдержанно

31.10.2018 23:08 — Разное | Партизан  
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Поздравление на сайте «Динамо-Брест» было лаконичным, мол, поздравляем почетного председателя с 58-летием.

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Напомним, в конце августа Марадона через свой Инстаграм поздравлял Александра Лукашенко с днем рождения и обещал вскоре вплотную приступить к работе в Бресте.

Но через несколько недель он заключил контракт с мексиканским клубом «Дорадос». И позабыл о Беларуси: в соцсетях только сообщения о работе в Мексике.

В сентябре клуб сообщал:

- Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.

Как сообщает KP.by, с тех пор брестское «Динамо» называет Марадону не председателем правления, как было изначально, а почетным председателем (или представителем). Сейчас нам уточнили, что контракт с ним действует и клуб с ним на связи.

Между тем ко дню рождения в столице Аргентины открыли статую в честь Диего Марадоны, которому 30 октября исполнилось 58 лет, передало агентство ТАСС со ссылкой на EFE.

Изваяние высотой 4 м изготовил местный скульптор Хорхе Мартинес. Бронзовый монумент установлен на северо-западе Буэнос-Айреса рядом с ареной футбольного клуба "Архентинос Хуниорс", в котором дебютировал на профессиональном уровне будущий чемпион мира.

Поклонники Марадоны также нарисовали портрет футболиста на одной из стен стадиона. На граффити он представлен в традиционной красно-белой форме "Архентинос Хуниорс" с мячом в ногах и нимбом над головой. 
Сам футбольный стадион давно носит имя футболиста. 

"Статуя Марадоны установлена в знак уважения к мастерству футболиста. Болельщики со всего мира будут приезжать в Буэнос-Айрес, чтобы увидеть ее. Марадона стал синонимом Аргентины", - сказал директор музея Сесар Перес, ставший инициатором создания изваяния.

 
Теги: Брест
 
 
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Поздравление на сайте «Динамо-Брест» было лаконичным, мол, поздравляем почетного председателя с 58-летием.
 
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