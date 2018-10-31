Помнит ли он? Брест поздравил Марадону с днем рождения, но очень сдержанно

Напомним, в конце августа Марадона через свой Инстаграм поздравлял Александра Лукашенко с днем рождения и обещал вскоре вплотную приступить к работе в Бресте.





Но через несколько недель он заключил контракт с мексиканским клубом «Дорадос». И позабыл о Беларуси: в соцсетях только сообщения о работе в Мексике.





В сентябре клуб сообщал:





- Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.





KP.by , с тех пор брестское «Динамо» называет Марадону не председателем правления, как было изначально, а почетным председателем (или представителем). Сейчас нам уточнили, что контракт с ним действует и клуб с ним на связи. Как сообщает, с тех пор брестское «Динамо» называет Марадону не председателем правления, как было изначально, а почетным председателем (или представителем). Сейчас нам уточнили, что контракт с ним действует и клуб с ним на связи.