







"Срок (лишения свободы для Неймара — прим.) может составлять от четырех до шести лет", — говорится в постановлении судьи, текст которого приводит агентство Франс Пресс.





Напомним, еще в ноябре 2016 года Национальный суд Испании принял на пересмотр дело о мошенничестве при оформлении перехода Неймара из бразильского футбольного клуба "Сантос" в "Барселону" в 2013 году. Это дело было ранее закрыто за отсутствием состава преступления. Однако в мае 2017-го стало известно, что в Испании начат новый судебный процесс против Неймара, а также его родителей, президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, экс-президента клуба Сандро Росселя, самой "Барселоны" и "Сантоса".





Подала жалобу на пересмотр дела инвестиционная компания DIS, она претендовала на 40% от суммы трансфера Неймара, но заявила, что получила куда меньший процент, потому что большая часть суммы сделки была скрыта.





Согласно официальным данным, трансфер Неймара в 2013 году обошелся каталонскому клубу в 57,1 миллиона евро. Из них 17,1 миллиона достались "Сантосу", остальные 40 миллионов — компании родителей Неймара. Реальная стоимость перехода футболиста могла составлять до 83 миллионов евро.





В настоящее время Неймар выступает за французский "Пари Сен-Жермен". Клуб выкупил игрока "Барселоны" летом 2017 года за фиксированную сумму в 222 миллиона евро.



