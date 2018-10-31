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Цитата дня: Беларусь планирует получить от России $630 млн на рефинансирование госдолга в 2019 году
Белорусское правительство планирует до конца года погасить внутренние валютные облигации в объеме $500 млн, рассказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович
"$630 млн - объем, равный погашению обязательств перед Россией. Все остальные обязательства, мы найдем способ погасить. В какой валюте будут произведены заимствования - это еще вопрос переговоров", -
Правительство планирует до конца года погасить внутренние валютные облигации в объеме $500 млн, сообщил Ермолович.
"Мы планируем в этом году погасить досрочно некоторые обязательства по облигациям, которые привлекали на внутреннем рынке по ставкам, которые, мы считаем, не соответствуют тому качеству портфеля, на который мы ориентировались. Речь идет об объемах погашения в районе $500 млн", - отметил глава минфина Беларуси.
Ранее, выступая в парламенте страны, премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что минфин до конца года обеспечит "частичное досрочное погашение некоторых заимствований, которые привлечены по самым высоким процентным ставкам".
Внешний государственный долг Беларуси за январь - сентябрь текущего года уменьшился на 1,1% и составил $16,5 млрд. Погашение внешнего госдолга с начала 2018 года составило более $1,76 млрд.
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Белорусское правительство планирует до конца года погасить внутренние валютные облигации в объеме $500 млн, рассказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович
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