29 октября администрация БПХБО вместе с представителем концерна «Беллегпром» начали повторную инвентаризацию на складе в Минске. Заведующая складом Людмила Дудко взяла недельный отпуск за свой счет.





Представители нанимателя вскрыли личную пломбу Людмилы Дудко, несмотря на протесты с ее стороны. При вскрытии пломбы Людмила Дудко вызвала милицию, так как была не согласна с действиями комиссии. Участковый инспектор, прибывший по вызову, взял у Дудко объяснительную, но не стал препятствовать работе комиссии.





Свидетелями происходящего стали представители профсоюза РЭП Юрий Беляков и Игорь Комлик, которые специально приехали на инвентаризацию, так как Людмила Дудко вступила в РЭП для защиты своих прав.





Людмила Дудко считает, что повторная инвентаризация закончится 2 ноября, результаты которой она подписывать не собирается.





– Судя по результатам предыдущих инвентаризаций, можно предположить, что у предприятия есть проблемы с бухгалтерским учетом. Это видно по излишкам продукции, которые находят инвентаризационные комиссии. Разумными и обоснованными действия руководства предприятия назвать нельзя, – говорит правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков. – С сентября 2018 года работа склада блокирована, наниматель в принудительно-добровольном порядке увольняет всех работников склада, за исключением заведующей. Цель таких действий, я считаю, не вскрыть причины недостачи, а повестить весь ущерб на заведующего складом.





В июне 2018 года на складе провели инвентаризацию, по результатам которой выявлена недостача, часть из которой – 1266.78 рублей распределили на экономиста по сбыту (именно в этой должности тогда работала Людмила Дудко). Всем работникам, на которых возложили возмещение ущерба, предложили выплатить сумму ущерба по недостаче – и уволиться. Так все «виновники» и поступили.





Людмиле Дудко предложили написать заявление на имя директора ОАО БПХБО с просьбой предоставить рассрочку по выплате ущерба на 12 месяцев. При условии, что она останется работать в должности заведующей.





Если по результатам июньской инвентаризации недостача составила более 7 тысяч рублей, то по результатам инвентаризации, проведенной в сентябре-октябре, недостача почти удвоилась и составила более 13,5 тысячи рублей.





Завскладом Людмила Дудко в письме на имя гендиректора «БПХО» И.Г. Турчака указывает, что склад дважды переезжал «бесконтрольно и в экстренном режиме». «Картотека не велась», поскольку работников заверили в «безупречной работе программы 1С», хотя при «сличении остатков неоднократно обнаруживалась разница между остатками и списанной продукцией».





Людмила Дудко неоднократно докладывала должностным лицам предприятия «о постоянных сбоях в программе, о том, что отсканированная продукция не «привязывается» к серии номенклатур, о том, что ею найдено много продукции, которая считалась в недостаче по результатам инвентаризации, проведенной в июле 2018 года».





Людмила Дудко считает, что это «либо недостатки учета бухгалтерии в 1С, либо сбои в программе, либо результат неправильного приходования продукции после инвентаризации в июле 2018 года, либо результат хищения».



