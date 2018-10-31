﻿ Либо сбои в программе, либо недостачи на складе "Блакіта": идет инвентаризация. 21.by
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Либо сбои в программе, либо недостачи на складе "Блакіта": идет инвентаризация

31.10.2018 22:21 — Разное | Партизан  
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На складе Барановичского хлопчато-бумажного объединения (торговая марка “Блакіт”) в Минске, где недостача за два месяца удвоилась, проводится повторная инвентаризация. Заведующую складом Людмилу Дудко в состав комиссии не включили, поэтому она не собирается подписывать результаты инвентаризации.

Либо сбои в программе, либо недостачи на складе "Блакіта": идет инвентаризация
29 октября администрация БПХБО вместе с представителем концерна «Беллегпром» начали повторную инвентаризацию на складе в Минске. Заведующая складом Людмила Дудко взяла недельный отпуск за свой счет.

Представители нанимателя вскрыли личную пломбу Людмилы Дудко, несмотря на протесты с ее стороны. При вскрытии пломбы Людмила Дудко вызвала милицию, так как была не согласна с действиями комиссии. Участковый инспектор, прибывший по вызову, взял у Дудко объяснительную, но не стал препятствовать работе комиссии.

Свидетелями происходящего стали представители профсоюза РЭП Юрий Беляков и Игорь Комлик, которые специально приехали на инвентаризацию, так как Людмила Дудко вступила в РЭП для защиты своих прав.

Людмила Дудко считает, что повторная инвентаризация закончится 2 ноября, результаты которой она подписывать не собирается.

– Судя по результатам предыдущих инвентаризаций, можно предположить, что у предприятия есть  проблемы с бухгалтерским учетом. Это видно по излишкам продукции, которые находят инвентаризационные комиссии. Разумными и обоснованными действия руководства предприятия назвать нельзя, – говорит правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков. – С сентября 2018 года работа склада блокирована, наниматель в принудительно-добровольном порядке увольняет всех работников склада, за исключением заведующей. Цель таких действий, я считаю, не вскрыть причины недостачи, а повестить весь ущерб на заведующего складом.

В июне 2018 года на складе провели инвентаризацию, по результатам которой выявлена недостача, часть из которой – 1266.78 рублей распределили на экономиста по сбыту (именно в этой должности тогда работала Людмила Дудко). Всем работникам, на которых возложили возмещение ущерба, предложили выплатить сумму ущерба по недостаче – и уволиться. Так все «виновники» и поступили.

Людмиле Дудко предложили написать заявление на имя директора ОАО БПХБО с просьбой предоставить рассрочку по выплате ущерба на 12 месяцев. При условии, что она останется работать в должности заведующей.

Если по результатам июньской инвентаризации недостача составила более 7 тысяч рублей, то по результатам инвентаризации, проведенной в сентябре-октябре, недостача почти удвоилась и составила более 13,5 тысячи рублей.

Завскладом Людмила Дудко в письме на имя гендиректора «БПХО» И.Г. Турчака указывает, что склад дважды переезжал «бесконтрольно и в экстренном режиме». «Картотека не велась», поскольку работников заверили в «безупречной работе программы 1С», хотя при «сличении остатков неоднократно обнаруживалась разница между остатками и списанной продукцией».

Людмила Дудко неоднократно докладывала должностным лицам предприятия «о постоянных сбоях в программе, о том, что отсканированная продукция не «привязывается» к серии номенклатур, о том, что ею найдено много продукции, которая считалась в недостаче по результатам инвентаризации, проведенной в июле 2018 года».

Людмила Дудко считает, что это «либо недостатки учета бухгалтерии в 1С, либо сбои в программе, либо результат неправильного приходования продукции после инвентаризации в июле 2018 года, либо результат хищения».


 
Теги: Минск
 
 
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На складе Барановичского хлопчато-бумажного объединения (торговая марка “Блакіт”) в Минске, где недостача за два месяца удвоилась, проводится повторная...
 
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