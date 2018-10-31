Комментарий дня: депутат Марзалюк о злоупотреблении полномочиями и дискредитации БРСМ

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пишет Еврорадио, если было злоупотребление полномочиями, то это дискредитирует идею общественной организации: По его мнению,Еврорадио, если было злоупотребление полномочиями, то это дискредитирует идею общественной организации:





"Любая общественная организация — дело добровольное. И если кто-то кого-то заставляет, то он злоупотребляет своими служебными полномочиями, а также дискредитирует хорошую идею хорошей общественной организации, которой является БРСМ. С которой я сотрудничаю".





Он считает, что принцип добровольности — фундаментальный при вступлении в ту или иную общественную организацию: "Как только в какую-то организацию начинают сгонять силой, происходит профанация идеи, устава, целей и устремлений. Из-под палки невозможно работать. Из-под неё невозможно участвовать. Я против принудительных вступлений в любую общественную организацию".





Но прежде всего надо разобраться, было ли такое на самом деле и не является ли это видео кампанией по дискредитации БРСМ в столетие комсомола:









"Я понимаю, почему появился этот информационный вброс: столетие комсомола. Надо полить грязью преемника — БРСМ. Возможно, это всё и сфабриковано, возможно, и ложь. Пока это неизвестно. Я не могу ни на "Нашу Ніву" клеветать, ни на директора школы. Факты не верифицированы ни через суд, ни через другие учреждения. Но если этот факт был, то с ним надо принципиально разбираться".





Тем временем белорусы рассказывают в соцсетях, как их во время учебы призывали вступать в БРСМ.



