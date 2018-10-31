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Комментарий дня: депутат Марзалюк о злоупотреблении полномочиями и дискредитации БРСМ
Депутат палаты представителей Игорь Марзалюк прокомментировал Еврорадио видео, где школьников минской гимназии №31 пытаются загнать в БРСМ.
Фото: Еврорадио
По его мнению,
"Любая общественная организация — дело добровольное. И если кто-то кого-то заставляет, то он злоупотребляет своими служебными полномочиями, а также дискредитирует хорошую идею хорошей общественной организации, которой является БРСМ. С которой я сотрудничаю".
Он считает, что принцип добровольности — фундаментальный при вступлении в ту или иную общественную организацию: "Как только в какую-то организацию начинают сгонять силой, происходит профанация идеи, устава, целей и устремлений. Из-под палки невозможно работать. Из-под неё невозможно участвовать. Я против принудительных вступлений в любую общественную организацию".
Но прежде всего надо разобраться, было ли такое на самом деле и не является ли это видео кампанией по дискредитации БРСМ в столетие комсомола:
"Я понимаю, почему появился этот информационный вброс: столетие комсомола. Надо полить грязью преемника — БРСМ. Возможно, это всё и сфабриковано, возможно, и ложь. Пока это неизвестно. Я не могу ни на "Нашу Ніву" клеветать, ни на директора школы. Факты не верифицированы ни через суд, ни через другие учреждения. Но если этот факт был, то с ним надо принципиально разбираться".
Тем временем белорусы рассказывают в соцсетях, как их во время учебы призывали вступать в БРСМ.
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Депутат палаты представителей Игорь Марзалюк прокомментировал Еврорадио видео, где школьников минской гимназии №31 пытаются загнать в БРСМ.
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