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Лукашенко учел историю Крыма: аналитик озвучил прогноз по военным базам Путина в Беларуси
Россия настаивает на необходимости появления своих военных баз на территории Беларуси, однако президент РБ Александр Лукашенко учел историю с аннексией Крыма и будет всячески этому противится.
Об этом «ФАКТАМ»
«На территории страны есть два объекта — радиолокационная станция „Волга“ — это станция слежения за запуском баллистических ракет и 43-й узел связи Военно-морских сил Российской Федерации, который обеспечивает зашифрованную связь с подводными лодками, находящимися в акватории Атлантического океана и Северного моря. На обоих этих объектах в сумме не более 200 военнослужащих Российской Федерации», — объяснил Тышкевич, отметив, что внешний периметр этих объектов охраняет белорусский спецназ. При этом в скором времени истекает срок аренды земель под базами, пока власти Беларуси отказываются договариваться о продлении данного срока.
«Лукашенко прекрасно учел и историю Крыма, и Приднестровья. То есть тема российской базы неоднократно поднималась и неоднократно забалтывалась белорусской стороной», — сказал он.
Аналитик подчеркнул, что Россия ранее настаивала на необходимости размещения ракетного вооружения, однако Беларуси решила создать собственные ракетные войска вместе с Китаем. По вопросу создания авиационной базы РФ не спешила продавать самолеты Беларуси, при этом предлагая поставить на аэродромы свою авиатехнику: «Беларусь отказалась. Потом был конфликт вокруг поставок в Россию колесных шасси, на которых работают российские „Искандеры“ и „Тополя“. Россия пошла на компромисс — в результате Беларусь заключила договор о покупке истребителей. В результате надобность в военной базе отпала».
Тышкевич обратил внимание, что концепция защиты белорусского воздушного пространства и развития ВВС предусматривает упор на беспилотные летательные аппараты и на тот парк военных самолетов, который есть. В вопросе сухопутных войск у Беларуси тоже все в порядке, отметил эксперт, обратив внимание на огромное количество танков и пехоты.
Подробнее об угрозе для Беларуси со стороны Кремля
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Россия настаивает на необходимости появления своих военных баз на территории Беларуси, однако президент РБ Александр Лукашенко учел историю с аннексией Крыма и...
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