Лукашенко учел историю Крыма: аналитик озвучил прогноз по военным базам Путина в Беларуси

рассказал белорусский аналитик Игорь Тышкевич. Об этом «ФАКТАМ»белорусский аналитик





«На территории страны есть два объекта — радиолокационная станция „Волга“ — это станция слежения за запуском баллистических ракет и 43-й узел связи Военно-морских сил Российской Федерации, который обеспечивает зашифрованную связь с подводными лодками, находящимися в акватории Атлантического океана и Северного моря. На обоих этих объектах в сумме не более 200 военнослужащих Российской Федерации», — объяснил Тышкевич, отметив, что внешний периметр этих объектов охраняет белорусский спецназ. При этом в скором времени истекает срок аренды земель под базами, пока власти Беларуси отказываются договариваться о продлении данного срока.





«Лукашенко прекрасно учел и историю Крыма, и Приднестровья. То есть тема российской базы неоднократно поднималась и неоднократно забалтывалась белорусской стороной», — сказал он.





Аналитик подчеркнул, что Россия ранее настаивала на необходимости размещения ракетного вооружения, однако Беларуси решила создать собственные ракетные войска вместе с Китаем. По вопросу создания авиационной базы РФ не спешила продавать самолеты Беларуси, при этом предлагая поставить на аэродромы свою авиатехнику: «Беларусь отказалась. Потом был конфликт вокруг поставок в Россию колесных шасси, на которых работают российские „Искандеры“ и „Тополя“. Россия пошла на компромисс — в результате Беларусь заключила договор о покупке истребителей. В результате надобность в военной базе отпала».









Тышкевич обратил внимание, что концепция защиты белорусского воздушного пространства и развития ВВС предусматривает упор на беспилотные летательные аппараты и на тот парк военных самолетов, который есть. В вопросе сухопутных войск у Беларуси тоже все в порядке, отметил эксперт, обратив внимание на огромное количество танков и пехоты.





читайте в статье «ФАКТОВ» Лукашенко не вечен: у России есть несколько планов по захвату Беларуси. Подробнее об угрозе для Беларуси со стороны Кремля







